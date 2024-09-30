Мать погибшего участника СВО избили в Тюмени

Posted 30 сентября, 03:22
Published 30 сентября, 03:22
Modified 30 сентября, 07:47
Updated 30 сентября, 07:47
Происшествием заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Ход расследования находится на контроле СК РФ.
Ранее «Наш Город» писал, что Александр Бастрыкин взял под контроль дело об избиении школьницы в туалете школы в селе Луговое. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.
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