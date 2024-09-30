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Posted 30 сентября, 03:22

Published 30 сентября, 03:22

Modified 30 сентября, 07:47

Updated 30 сентября, 07:47

Бастрыкин потребовал доклад по делу об избиении матери участника СВО из Тюмени

Мать погибшего участника СВО избили в Тюмени

30 сентября 2024, 03:22
Фото: 1MI

Бастрыкин потребовал доклад по делу об избиении матери участника СВО из Тюмени

ЧП произошло в одном из магазинов города. По данным очевидцев, 52-летнюю женщину несколько раз ударил неизвестный мужчина.

Происшествием заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Ход расследования находится на контроле СК РФ.

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Ранее «Наш Город» писал, что Александр Бастрыкин взял под контроль дело об избиении школьницы в туалете школы в селе Луговое. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Следственный комитет#Избиения#Новости тюмени#Александр Бастрыкин#СВО#Участники СВО
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