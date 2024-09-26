Сын, брат, многодетный отец. В зоне СВО погиб боец из Тобольска

Вильдана Мусина семья и друзья знали как ответственного, доброго и отзывчивого семьянина и чуткого отца четверых детей. В комментариях под постом о гибели все отзываются о бойце как о человеке, всегда готовым прийти на помощь и никогда не остающимся в стороне.