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Posted 26 сентября, 05:26

Published 26 сентября, 05:26

Modified 26 сентября, 05:29

Updated 26 сентября, 05:29

В зоне СВО погиб 42-летний многодетный отец из Тобольска

Сын, брат, многодетный отец. В зоне СВО погиб боец из Тобольска

26 сентября 2024, 05:26
Фото: 1MI

В зоне СВО погиб 42-летний многодетный отец из Тобольска

Сюжет
Бойцы СВО
В Тобольске простятся с земляком, погибшим в ходе специальной военной операции. Он отдал жизнь во время выполнения боевой задачи.

Вильдана Мусина семья и друзья знали как ответственного, доброго и отзывчивого семьянина и чуткого отца четверых детей. В комментариях под постом о гибели все отзываются о бойце как о человеке, всегда готовым прийти на помощь и никогда не остающимся в стороне.

Фото: Типичный Тобольск

Мужчина пошел на СВО, заключив контракт с Минобороны. Погиб в ходе выполнения боевой задачи. Ему было 42 года.

Он показал пример отваги и мужества. Боец из Тюменской области погиб в зоне СВО
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Похоронят бойца в родной деревне бойца Юрты Иртышатские, Тобольского района. Дата прощания пока неизвестна.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени бойцу СВО пришлось через суд добиваться положенной выплаты за ранение.

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#Александр Смирнов#Тобольск#СВО#Участники СВО#Бойцы СВО
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