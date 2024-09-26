Сын, брат, многодетный отец. В зоне СВО погиб боец из Тобольска

Posted 26 сентября, 05:26
Published 26 сентября, 05:26
Modified 26 сентября, 05:29
Updated 26 сентября, 05:29
Вильдана Мусина семья и друзья знали как ответственного, доброго и отзывчивого семьянина и чуткого отца четверых детей. В комментариях под постом о гибели все отзываются о бойце как о человеке, всегда готовым прийти на помощь и никогда не остающимся в стороне.
Мужчина пошел на СВО, заключив контракт с Минобороны. Погиб в ходе выполнения боевой задачи. Ему было 42 года.
Похоронят бойца в родной деревне бойца Юрты Иртышатские, Тобольского района. Дата прощания пока неизвестна.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени бойцу СВО пришлось через суд добиваться положенной выплаты за ранение.