«Наш сынок погиб»: из зоны СВО не вернулся юный боец из Тюмени

Мама погибшего военного поблагодарила всех за искренние слова скорби. Как ранее писал «Наш город», в зоне СВО также трагически погиб 42-летний многодетный отец из Тобольска Вильдан Мусин. Семья и друзья вспоминают о нем, как об ответственном и добром человеке. Он был заботливым отцом четверых детей.