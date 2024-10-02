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Posted 2 октября, 10:01

Published 2 октября, 10:01

Modified 2 октября, 10:03

Updated 2 октября, 10:03

Семен родился 21 октября 2002 года.

«Наш сынок погиб»: из зоны СВО не вернулся юный боец из Тюмени

2 октября 2024, 10:01
Фото: 1MI
Семен родился 21 октября 2002 года.

В зоне СВО погиб молодой боец из Тюмени

Сюжет
Бойцы СВО
Стало известно, что в зоне СВО погиб молодой боец — Семён Басов. Он является уроженцем села Шипаково Тюменской области, но проживал в Тюмени. Информация о его гибели появилась в соцсетях.

Позже трагическое известие подтвердила 53-летняя мама бойца Наталья Халилова на своей странице в «ВК»:

«Наш сынок погиб на СВО. Помним, любим, скорбим».
Сообщение о его гибели шокировало знакомых и близких семьи.Сообщение о его гибели шокировало знакомых и близких семьи.
Сообщение о его гибели шокировало знакомых и близких семьи..
Фото: Наталья Халилова (Казанцева). https://vk.com

Семен родился 21 октября 2002 года, ему был всего 21 год. Сообщение о его гибели шокировало знакомых и близких семьи. В комментариях под постом они выразили свои многочисленные искренние соболезнования:

«Примите наши искренние соболезнования». (Ксения П.)
«Примите наши соболезнования, вечная память Семочке». (Алена К.)
«Соболезную, пусть земля будет пухом». (Эльвира Г.)
«Соболезнование наше тебе, Наташа». (Александр К.)
Он показал пример отваги и мужества. Боец из Тюменской области погиб в зоне СВО
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Мама погибшего военного поблагодарила всех за искренние слова скорби. Как ранее писал «Наш город», в зоне СВО также трагически погиб 42-летний многодетный отец из Тобольска Вильдан Мусин. Семья и друзья вспоминают о нем, как об ответственном и добром человеке. Он был заботливым отцом четверых детей.

Мужчина подписал контракт с Министерством обороны РФ и отправился на специальную военную операцию. Погиб во время выполнения боевого задания.

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