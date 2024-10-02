«Наш сынок погиб»: из зоны СВО не вернулся юный боец из Тюмени

Posted 2 октября, 10:01
Published 2 октября, 10:01
Modified 2 октября, 10:03
Updated 2 октября, 10:03
Позже трагическое известие подтвердила 53-летняя мама бойца Наталья Халилова на своей странице в «ВК»:
«Наш сынок погиб на СВО. Помним, любим, скорбим».
Семен родился 21 октября 2002 года, ему был всего 21 год. Сообщение о его гибели шокировало знакомых и близких семьи. В комментариях под постом они выразили свои многочисленные искренние соболезнования:
«Примите наши искренние соболезнования». (Ксения П.)
«Примите наши соболезнования, вечная память Семочке». (Алена К.)
«Соболезную, пусть земля будет пухом». (Эльвира Г.)
«Соболезнование наше тебе, Наташа». (Александр К.)
Мама погибшего военного поблагодарила всех за искренние слова скорби. Как ранее писал «Наш город», в зоне СВО также трагически погиб 42-летний многодетный отец из Тобольска Вильдан Мусин. Семья и друзья вспоминают о нем, как об ответственном и добром человеке. Он был заботливым отцом четверых детей.
Мужчина подписал контракт с Министерством обороны РФ и отправился на специальную военную операцию. Погиб во время выполнения боевого задания.
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