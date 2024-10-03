Острый дефицит: кем не хотят работать тюменцы?

Posted 3 октября, 05:47
Published 3 октября, 05:47
Modified 3 октября, 05:49
Updated 3 октября, 05:49
По данным аналитиков hh.ru, на одну вакансию дворника приходилось лишь 0,7 резюме, главврача, повара, кондитера — по 1 резюме. На вакансии врача и токаря — по 1,2 резюме. Заметим, что нормой для рынка труда является соотношение 4,7 резюме на одно предложение о работе.
Также в списке дефицитных профессий — продавцы, агрономы, автослесари и автомеханики, ветеринарные врачи, сварщики, сантехники, машинисты.
В целом, по данным экспертов, в Тюменской области за прошедшие 6 месяцев спрос на персонал увеличился на 15%, активность соискателей выросла на 20%.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменский комиссариат опубликован более сотни вакансий для военнослужащих по контракту. Требуются разведчики и саперы.
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