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Posted 3 октября, 05:47

Published 3 октября, 05:47

Modified 3 октября, 05:49

Updated 3 октября, 05:49

В Тюменской области возник острый дефицит дворников, главврачей и поваров

Острый дефицит: кем не хотят работать тюменцы?

3 октября 2024, 05:47
Фото: 1MI

В Тюменской области возник острый дефицит дворников, главврачей и поваров

В регионе озвучили список самых дефицитных профессий по итогам сентября. В их число вошли дворники, главврачи, повара и кондитеры, врачи и токари.

По данным аналитиков hh.ru, на одну вакансию дворника приходилось лишь 0,7 резюме, главврача, повара, кондитера — по 1 резюме. На вакансии врача и токаря — по 1,2 резюме. Заметим, что нормой для рынка труда является соотношение 4,7 резюме на одно предложение о работе.

Также в списке дефицитных профессий — продавцы, агрономы, автослесари и автомеханики, ветеринарные врачи, сварщики, сантехники, машинисты.

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В целом, по данным экспертов, в Тюменской области за прошедшие 6 месяцев спрос на персонал увеличился на 15%, активность соискателей выросла на 20%.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменский комиссариат опубликован более сотни вакансий для военнослужащих по контракту. Требуются разведчики и саперы.

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