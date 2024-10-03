Острый дефицит: кем не хотят работать тюменцы?

По данным аналитиков hh.ru, на одну вакансию дворника приходилось лишь 0,7 резюме, главврача, повара, кондитера — по 1 резюме. На вакансии врача и токаря — по 1,2 резюме. Заметим, что нормой для рынка труда является соотношение 4,7 резюме на одно предложение о работе.