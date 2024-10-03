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Posted 3 октября, 06:19

Published 3 октября, 06:19

Modified 3 октября, 06:24

Updated 3 октября, 06:24

В Армизонском районе в водоеме утонул пожилой рыбак

Пропавшего в Тюменской области рыбака нашли мертвым

3 октября 2024, 06:19
Фото: 1MI

В Армизонском районе в водоеме утонул пожилой рыбак

Сюжет
Рыбалка
Трагедия произошла в Армизонском районе. Тело 73-летнего мужчины в водоеме обнаружили в ходе поисковых мероприятий 2 октября.

Как выяснилось, пенсионер пропал 1 октября — ушел на рыбалку и не вернулся домой. О пропавшем супруге сообщила в полицию его жена. Была развернута поисковая операция.

По данным Следственного комитета по Тюменской области, в настоящее время по факту гибели рыбака проводится проверка. Уже проведен осмотр места трагедии, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в конце сентября в Бердюжском районе утонул 51-летний рыбак. Мужчина рыбачил без спасательного жилета.

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