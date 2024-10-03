На «трассе смерти» ограничили движение из-за смертельного ДТП

Posted 3 октября, 05:16
Published 3 октября, 05:16
Modified 3 октября, 05:34
Updated 3 октября, 05:34
По предварительным данным, 60-летний водитель рефрижератора нарушил безопасную дистанцию и врезался в едущий в попутном направлении MAN. В результате аварии водитель рефрижератора погиб.
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудник Госавтоинспекции, движение в сторону Тобольска частично ограничено, введен реверс.
Ранее «наш Город» писал, что в Тюмени ищут водителя, который накануне вечером насмерть сбил пешехода в районе ЖК «Плеханово». С места происшествия автовладелец скрылся.
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