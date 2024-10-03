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Posted 3 октября, 05:16

Published 3 октября, 05:16

Modified 3 октября, 05:34

Updated 3 октября, 05:34

В ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб водитель большегруза

На «трассе смерти» ограничили движение из-за смертельного ДТП

3 октября 2024, 05:16
Фото: ГАИ ТО

В ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб водитель большегруза

Сюжет
ДТП
Трагедия случилась сегодня утром на федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск. На 129-м километре трассы столкнулись два большегруза — MAN и рефрижератор.

По предварительным данным, 60-летний водитель рефрижератора нарушил безопасную дистанцию и врезался в едущий в попутном направлении MAN. В результате аварии водитель рефрижератора погиб.

Фото: ГАИ ТО

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудник Госавтоинспекции, движение в сторону Тобольска частично ограничено, введен реверс.

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Ранее «наш Город» писал, что в Тюмени ищут водителя, который накануне вечером насмерть сбил пешехода в районе ЖК «Плеханово». С места происшествия автовладелец скрылся.

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