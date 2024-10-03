Тюменцу грозит уголовный срок за фиктивное оформление документов мигрантам

Posted 3 октября, 06:10
Published 3 октября, 06:10
Modified 3 октября, 07:50
Updated 3 октября, 07:50
Иностранок задержали в ходе рейда «Нелегал-2024» на железнодорожном вокзале в Тюмени транспортные полицейские. Как выяснилось, гражданки Республики Таджикистан нарушили правила пребывания на территории РФ — они не проживали по месту регистрации, что является нарушением законодательства. При этом, обе иностранки имели разрешение на трудовую деятельность на территории РФ и были официально трудоустроены мойщицами железнодорожных вагонов.
Обеим женщинам назначили штрафы в размере 2 тысяч рублей. А в отношении поставившего фиктивно на учет мигрантов жителя Тюмени проводится проверка. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области работодатели стали чаще отказывать в трудоустройстве иностранным гражданам. Брать на работу мигрантов руководители предприятий не хотят из-за ужесточения миграционного законодательства и участившихся проверок полиции.
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