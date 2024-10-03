Тюменцу грозит уголовный срок за фиктивное оформление документов мигрантам

Иностранок задержали в ходе рейда «Нелегал-2024» на железнодорожном вокзале в Тюмени транспортные полицейские. Как выяснилось, гражданки Республики Таджикистан нарушили правила пребывания на территории РФ — они не проживали по месту регистрации, что является нарушением законодательства. При этом, обе иностранки имели разрешение на трудовую деятельность на территории РФ и были официально трудоустроены мойщицами железнодорожных вагонов.