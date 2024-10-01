Их уже больше 2,5 тысяч! Число детей мигрантов в классах тюменских школ сократят

Так, сейчас мигрантам не выдают гражданство и соответствующее удостоверение, если они не знают языка, даже в случаях, если они сдали экзамен. Более того, сейчас обсуждается вопрос запрета на ввоз семьи для трудовых мигрантов, так как сейчас они могут привезти жен и детей без оформления отдельных документов. А потому трудоустройства одного человека достаточно, чтобы привезти трех и более человек.