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Posted 1 октября, 09:38

Published 1 октября, 09:38

Modified 1 октября, 09:40

Updated 1 октября, 09:40

Власти уменьшат число детей мигрантов в классах тюменских школ.

Их уже больше 2,5 тысяч! Число детей мигрантов в классах тюменских школ сократят

1 октября 2024, 09:38
Фото: 1MI
Власти уменьшат число детей мигрантов в классах тюменских школ.

Власти уменьшат число детей мигрантов в классах тюменских школ

Сюжет
Дети
В настоящее время в школах Тюменской области обучается более 2,5 тысяч детей и семей мигрантов. Недавно Минпросвещения направляло в регионы рекомендации по уменьшению численности детей мигрантов, которые не говорят на русском языке, до 3 человек. Власти уже работают над реализацией задачи.

Дети мигрантов в школах Тюмени

В ответ на запрос «Нашего города» правительство Тюменской области сообщило, что в школах региона обучается более 2,5 тысячи детей прибывших в регион мигрантов. Отмечается, что для учеников этой группы проводят специальные курсы адаптации, которая затрагивает не только языковой, но и социальный аспекты.

«Для детей, не владеющих или слабо владеющих русским языком, проводятся дополнительные занятия, реализуется форма наставничества. Эффективно зарекомендовал себя реализуемый с 2023 года проект „Мой новый друг“, который предполагает закрепление за учеником волонтеров из числа иностранных студентов, обучающихся в СПО и вузах Тюменской области», — рассказали «Нашему городу» в правительстве региона.

Однако недавно Минпросвещения выпустило рекомендации, согласно которым в классах школ страны не должно быть более 3 детей мигрантов, не знающих русского языка. Такая мера, по мнению ведомства, может помочь адаптации мигрантов в русскоговорящем обществе и также может снизить вероятность организации группировок детей мигрантов, что чревато конфликтами.

«Рекомендации получены, работаем над ними. Согласно рекомендациям Министерства просвещения комплектование классов детьми из семей мигрантов осуществляется с учётом уровня владения русским языком», — подтвердили получение рекомендаций в правительстве Тюменской области.

Отметим, что тюменские педагоги отнеслись к рекомендациям с опаской, так как они предполагают, что не во всей случаях удастся соблюсти указанные условия, особенно с учетом переполненности школ и ростом численности учеников.

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Также соблюдение выставленный рекомендаций затрудняет действующее законодательство. Как объяснил юрист Григорий Ковалев, в школу детей иностранцев, которые находятся в стране на законных условиях, принимают в школы в том же порядке, что и российских детей. А потому при наплыве детей мигрантов придется, скорее всего, создавать дополнительные классы, чтобы соблюсти условия.

«Рекомендации говорят о том, что должно быть не более трех детей в одном классе, с учетом того, что у нас встречаются классы от „А“ до „Я“ поток детей вполне можно будет распределить между этими классами. Возможно, в некоторых случаях придется разбивать классы на более малочисленные», — говорит юрист.

Отметим, что по данным правительства региона, в этом году в школы Тюменской области пошли 257 тысяч учеников, с учетом того, что среди них 2,5 тысяч мигрантов, то доля детей иностранцев в школах едва ли дотягивает до одного процента. Также известно, что больеш всего детей мигрантов обучается в школах № 69,45 и 9, а также в Московской школе Тюменского района.

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Однако специалисты также говорят и о том, что численность детей мигрантов может сократиться на фоне принятия других законов, и тогда условия, указывающие на прием иностранцев в школы наравне с остальными, продолжат действовать и не будут создавать препятствий для соблюдения рекомендаций Минпросвещения.

Так, сейчас мигрантам не выдают гражданство и соответствующее удостоверение, если они не знают языка, даже в случаях, если они сдали экзамен. Более того, сейчас обсуждается вопрос запрета на ввоз семьи для трудовых мигрантов, так как сейчас они могут привезти жен и детей без оформления отдельных документов. А потому трудоустройства одного человека достаточно, чтобы привезти трех и более человек.

Если же закон о запрете ввоза семей примут, то это уменьшит нагрузку на социальные учреждения, в том числе и в Тюменской области. Известно, что сейчас работа над этим законопроектом уже ведется.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени прошел несогласованный митинг русских националистов, которые прошли по городу в направлении набережной, чтобы обозначить свою гражданскую позицию.

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