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Published Сегодня, 10:46

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Тюменский психолог рассказал, как заставить ребенка пойти в школу.

Тюменский психолог рассказал, как легко заставить ребенка пойти в школу

15 августа 2024, 10:46
Фото: 1MI
Тюменский психолог рассказал, как заставить ребенка пойти в школу.
Многие школьники с ужасом ждут начало нового учебного года. Еще в большем ужасе родителей учеников, которые на дух не переносят школьную жизнь. Почему у детей возникает такая неприязнь и как с ней бороться?
Сюжет
Дети

Педагоги и психологи Тюмени говорят о том, что с каждым годом они наблюдают все больше истерик — дети умоляют родителей не оставлять их в классе и забрать домой.

«Падают на пол, начинают кричать и хватать родителя за руки, чтобы его забрали. Тут и у мамы сердце разрывается и учитель не знает, как к ребенку подступиться, так как он его пока не воспринимает вовсе», — рассказала учительница начальных классов.

Но причина проблемы кроется не в «истеричных детях», как многие считают, а в отсутствии подготовки к школе, о чем говорит психолог Анны Александрова. Она отмечает, что родители перестали объяснять ребенку куда он идет и зачем.

«Родители считают, что ребенок как-то сам должен понять, зачем он по 5 уроков сидит за партой и слушает малознакомую тетю. Но нужно еще с последнего года садика объяснять ребенку, что скоро он пойдет в школу и там будет интересно и здорово. Делать это лучше в игровой форме. Любит вам ребенок Гарри Поттера? Проведите аналогию», — советует психолог.

При том, если родители не справляются самостоятельно, то стоит обратиться за помощью к специалисту. Также Александрова говорит о том, что детям с адаптацией должен помогать школьный психолог, но эта практика почему-то применяется крайне редко.

А может не надо? Тюменский психолог шокирована новыми школьными предметами
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что с нового учебного года перечень предметов в тюменских школах пополнят «семьеведение», а также обучение стрельбе из оружия и использованию гранат.

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