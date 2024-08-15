Тюменский психолог рассказал, как легко заставить ребенка пойти в школу

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Педагоги и психологи Тюмени говорят о том, что с каждым годом они наблюдают все больше истерик — дети умоляют родителей не оставлять их в классе и забрать домой.
«Падают на пол, начинают кричать и хватать родителя за руки, чтобы его забрали. Тут и у мамы сердце разрывается и учитель не знает, как к ребенку подступиться, так как он его пока не воспринимает вовсе», — рассказала учительница начальных классов.
Но причина проблемы кроется не в «истеричных детях», как многие считают, а в отсутствии подготовки к школе, о чем говорит психолог Анны Александрова. Она отмечает, что родители перестали объяснять ребенку куда он идет и зачем.
«Родители считают, что ребенок как-то сам должен понять, зачем он по 5 уроков сидит за партой и слушает малознакомую тетю. Но нужно еще с последнего года садика объяснять ребенку, что скоро он пойдет в школу и там будет интересно и здорово. Делать это лучше в игровой форме. Любит вам ребенок Гарри Поттера? Проведите аналогию», — советует психолог.
При том, если родители не справляются самостоятельно, то стоит обратиться за помощью к специалисту. Также Александрова говорит о том, что детям с адаптацией должен помогать школьный психолог, но эта практика почему-то применяется крайне редко.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что с нового учебного года перечень предметов в тюменских школах пополнят «семьеведение», а также обучение стрельбе из оружия и использованию гранат.