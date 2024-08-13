А может не надо? Тюменский психолог шокирована новыми школьными предметами

Однако позже она наткнулась на иной вывод по блоку, касающегося возраста семьи, в котором указано «в наше время во многих странах вступление в брак, а тем более, рождение ребенка все чаще откладываются молодыми людьми до достижения экономической и профессиональной независимости, однако длительное откладывание вступления в брак может говорить и о недостаточности чувств, и о приоритете других ценностей».