А может не надо? Тюменский психолог шокирована новыми школьными предметами

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Помимо прочих обновлений, в учебном году 2024-2025 появится новые предмет — «Семьеведение», а ОБЖ превратится в «Основы безопасности и защита Родины». Первая дисциплина призвана сформировать у учеников «позитивное ценностное отношение» к семье и браку, а также в списке основных задач курса числится «поддержка установки на рождение и воспитание в семье детей».
Дисциплину будут преподавать в рамках «Разговоров о важном» и уроки разделят на 5 разделов:
Изменения в курсе и формулировка ОБЖ связаны с добавлением блока начальной военной подготовки. В его рамках школьникам будут рассказывать о видах оружия и правилах обращения с ними, также будут обучать основам стрельбы, использованию ручных гранат и т. д. Отметим, что занятия по военной подготовке в стране отменили в 1990 году. Однако сейчас онти будут включены в курс ОБЖ.
Указанные нововведения вызвали смешанные эмоции у тюменского детского психолога Натальи Наумовой. Женщина изучила методические рекомендации и сначала ее порадовала одна из целей занятий по семьеведению — «педагог подводит обучающихся к выводу, что личностная готовность к семейной жизни является важным условием благополучия и стабильности будущей семьи».
Однако позже она наткнулась на иной вывод по блоку, касающегося возраста семьи, в котором указано «в наше время во многих странах вступление в брак, а тем более, рождение ребенка все чаще откладываются молодыми людьми до достижения экономической и профессиональной независимости, однако длительное откладывание вступления в брак может говорить и о недостаточности чувств, и о приоритете других ценностей».
«Также в методических рекомендациях указано, что девушка в 20-22 года и мужчина в 23-28 лет — это граждански зрелые люди, у которых уже есть образование, профессия и экономическая независимость. Давно ли у нас девочки в 20 лет все это имеют? Причем расширенные и более высокие возрастные границы для мужчин и более узкие для женщин — это просто смешно», — считает психолог.
Наумова предполагает, что школьников на таких уроках будут склонять к более раннему заключению брака и негативной окраске отношений вне брачного союза.
«Смотрите, откладывание брака здесь трактуется, как самочувствие и наличие иных, а значит „неправильных“ приоритетов. Мы это будет в голову детям вкладывать? Да и зачем детям в школе навязывание мягкой версии „Домостроя“? Вы думаете в 15-18 лет ребята будут реально думать о браке? Не будут. Зато рассказы о том, как должно быть вызовут обратный эффект. Надо помнить, что это подростки! А каково будет детям, которые выросли в неполной семье, а в курсе она приравнена к неуспешной? Это же бесполезная трата времени», — считает Наумова.
Психолог предполагает, что в нынешних реалиях детей будут учить тому, что мужчина зарабатывает деньги, а женщина сидит дома и следит за бытом, ведь в к 20-22 годам очень сложно построить карьеру и получить образование. Подобные примеры будут, по мнению эксперта, провоцировать неприязнь к браку и восприятие его, как обременения.
Также в последствии невозможность заключение брака может привести к депрессии, так как со школы будет закладываться, что муж или жена гарантируют достойный социальный статус.
Но больший шок у специалиста в области детской психологии вызвало расширение курса ОБЖ. На фоне трагических событий со стрельбой в школах России, обучение обращению с оружием прямо на школьных уроках кажется Наумовой дикостью.
«Мне непонятна тяга дать детям в руки оружие, гранаты. Даже в 17 лет — это дети. Если многие говорят об опасности онлайн-игр, где дети стреляют из виртуального оружия, то чего нам ждать от использования настоящего оружия? Вдумайтесь, детей будут учить убивать людей. Это уже не правила защиты своей жизни, это переходит все рамки», — говорит эксперт.
Психолог опасается, что дети могут использовать полученные знания совсем не для благих целей, что особенно опасно. Она также указывает, что дети скорее нуждаются в обучении финансовой грамотности, половом воспитании и основам построение карьеры.
«Хотите дать полезные в жизни навыки? Пожалуйста. Научите детей обращаться с деньгами, экономить, объясните им, что такое ипотека. Покажите подросткам, что секс должен быть безопасным и только по согласию обеих сторон. Расскажите, как построить карьеру и выбрать свою профессию. Но учить детей рано жениться и стрелять не надо», — подводит итог психолог.
Однако, специалист также сказала о позитивных изменениях в школьной программе, которые касаются расширения модулей уроков труда, в которые теперь войдут:
По оценке специалиста, обучение актуальным направлением пойдет школьникам всех возрастов на пользу.