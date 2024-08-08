Острый дефицит! В Тюменской области выросла потребность в преподавателях

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru сообщают о том, что в июле–августе текущего года работодатели разместили значительно больше вакансии для учителей, чем в прошлом году. Спрос на сотрудников по рынку в целом вырос на 4%, а рост вакансий педагогов — на 42,9%.
Как отмечал губернатор Тюменской области Александр Моор, кадровый голов в сфере образования вызван открытием новых школ и ростом численности учеников.
Однако доктор экономических наук Леонид Вараксин видит в нехватке педагогов и иную причину — непривлекательность профессии на фоне низкой оплаты труда.
«У нас сильно разнятся зарплаты в регионах. Даже в ХМАО и ЯНАО учителям работать выгоднее, а у нас — нет. На данный момент механизм оплаты труда в сфере разрушен», — считает эксперт.
Отметим, что в Тюменской области также вырос спрос на сотрудников спортивных клубов и салонов красоты, а также на маркетологов и юристов.
Ранее «Наш город» сообщал о том, какие проблемы беспокоят тюменских педагогов и почему они отказываются работать в школах.