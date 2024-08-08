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Published Сегодня, 04:30

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Updated Сегодня, 04:32

В Тюменской области выросла потребность в преподавателях.

Острый дефицит! В Тюменской области выросла потребность в преподавателях

8 августа 2024, 04:30
Фото: 1MI
В Тюменской области выросла потребность в преподавателях.

В Тюменской области выросла потребность в преподавателях

По данным аналитиков, в этом году в Тюменской области требуется на 42,9% больше педагогов, чем в прошлом году. Число вакансий для учителей растет из года в год.

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru сообщают о том, что в июле–августе текущего года работодатели разместили значительно больше вакансии для учителей, чем в прошлом году. Спрос на сотрудников по рынку в целом вырос на 4%, а рост вакансий педагогов — на 42,9%.

Как отмечал губернатор Тюменской области Александр Моор, кадровый голов в сфере образования вызван открытием новых школ и ростом численности учеников.

Однако доктор экономических наук Леонид Вараксин видит в нехватке педагогов и иную причину — непривлекательность профессии на фоне низкой оплаты труда.

«У нас сильно разнятся зарплаты в регионах. Даже в ХМАО и ЯНАО учителям работать выгоднее, а у нас — нет. На данный момент механизм оплаты труда в сфере разрушен», — считает эксперт.

Отметим, что в Тюменской области также вырос спрос на сотрудников спортивных клубов и салонов красоты, а также на маркетологов и юристов.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, какие проблемы беспокоят тюменских педагогов и почему они отказываются работать в школах.

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