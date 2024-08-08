Острый дефицит! В Тюменской области выросла потребность в преподавателях

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru сообщают о том, что в июле–августе текущего года работодатели разместили значительно больше вакансии для учителей, чем в прошлом году. Спрос на сотрудников по рынку в целом вырос на 4%, а рост вакансий педагогов — на 42,9%.