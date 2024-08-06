Опять подорожало! Сколько стоит собрать ребенка в школы в Тюмени в 2024 году?

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Еще в июле цены на одежду и принадлежности для школьников были ниже, однако, чем ближе 1 сентября, тем ощутимее растут цены, об этом «Нашему городу» рассказала маркетолог Анастасия Суханова.
«В августа начинается активная реклама и тогда родители вспоминают, что пора бы покупать все к школе. Затраченные на маркетинг средства учитываются в итоговой цене. Сейчас пик спроса на школьную форму, а потому мы уже видим подросшие цены», — объяснила специалист.
Сколько тогда сейчас придется потратить на сборы школьника?
Цены в онлайн и оффлайн магазинах одинаково разнообразны. Портфель можно найти за 1 000 рублей, однако в этом случае речь идет о тканевом издали с одним отделом. Практика показывает, что такие ранцы недолговечны.
Большей популярностью пользуются портфели в ценовом диапазоне от 2 000 до 3 500 рублей. Это более плотные изделия с принтами из всех известных современных мультиков и фильмов. В таких ранцам много специализированных отделов под воду, книги и сменку. Иногад они даже имеют ортопедическую спинку.
Дороже всего стоит именно одежда, особенно с учетом того, что дети так быстро из нее вырастают. Родителям девочек приходится тяжелее, так как из-за обилия вариантов и «налога на розовое» цена комплекта для школьницы выше, чем комплект для мальчика.
Так, средняя стоимость собора девочки в школу складывается из:
С учетом того, что чаще всего школьникам покупают, как минимум, 2 блузки, средняя стоимость школьной одежды и обуви для юной школьницы составила около 19 тысяч рублей. В эту сумму не включен рюкзак, колготки, бантики и прочие необходимые успешной школьнице вещи.
С мальчиками можно обойтись меньшими тратами:
Так на школьника с двумя рубашками, в среднем нужно потратить около 17-18 тысяч рублей.
При покупке канцелярии, особенно дял младших школьников, важно помнить о том, что уроки технологии или ИЗО могут требовать покупки дополнительных принадлежностей.
Однако в базовый набор для любого школьника входят:
В сумме на канцелярию придется потратить около 3-4 тысяч рублей.
В итоге полный комплект необходимых вещей для школьника обойдется, в среднем, в 23-24 тысяч рублей.
Однако покупать вещи для школьника можно не только в онлайн и оффлайн магазинах, но и с рук. Особенно с учетом того, что очень скоро ребенок из формы вырастет. Аналитики «Авито Товаров» сообщили о том, что в ресейле комплект из новых школьных принадлежностей и одежды для мальчика обойдется в 4 900 рублей для мальчика и в 6 500 рублей для девочки.
«Стандартный комплект для мальчика — это классические брюки и различные рубашки. Так, брюки для мальчиков в среднем стоят 900 рублей — это на 13% меньше, чем в прошлом году. Рубашка для мальчиков обойдется в 1 100 рублей», -рассказали аналитики.
Вместе с тем на вторичном ранке можно и за 1000 рублей найти качественный рюкзак, пусть и немного потрепанный.
Мы также проводили опрос, чтобы узнать, какую сумму готовы потратить родители на сборы школьника. 26% опрошенных сообщили, что смирились с тратами на сумму более 30 тысяч рублей. 19% родителей сообщили о готовности потратить 10-15 тысяч рублей, 1а% выбрали диапазон до 10 тысяч рублей, а 14% готовы отдать 20-25 тысяч рублей.
Отметим, что подсчеты и опрос рассчитан на одного ребенка. Многодетным родителям придется тратить кратно больше.