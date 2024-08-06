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Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Подготовка к учебному году для родителей тюменских школьников подорожала на 10%.

Опять подорожало! Сколько стоит собрать ребенка в школы в Тюмени в 2024 году?

6 августа 2024, 08:13
Фото: 1MI
Подготовка к учебному году для родителей тюменских школьников подорожала на 10%.

Подготовка к учебному году для родителей тюменских школьников подорожала на 10%

Начала учебного года не ждут не только некоторые дети, но и их родители. Сидеть за партами взрослым не придется, но за школьную форму и тетради выложить придется кругленькую сумму. По оценкам аналитиков, в этом году сборы в школу обойдутся на 10% дороже, чем в прошлом. Что подорожало больше всего?
Сюжет
Дети

Цена базового комплекта тюменского школьника

Еще в июле цены на одежду и принадлежности для школьников были ниже, однако, чем ближе 1 сентября, тем ощутимее растут цены, об этом «Нашему городу» рассказала маркетолог Анастасия Суханова.

«В августа начинается активная реклама и тогда родители вспоминают, что пора бы покупать все к школе. Затраченные на маркетинг средства учитываются в итоговой цене. Сейчас пик спроса на школьную форму, а потому мы уже видим подросшие цены», — объяснила специалист.

Сколько тогда сейчас придется потратить на сборы школьника?

В начале августа наблюдается пик спроса на школьную форму и принадлежности.В начале августа наблюдается пик спроса на школьную форму и принадлежности.
В начале августа наблюдается пик спроса на школьную форму и принадлежности.
Фото: 1MI

Рюкзак

Цены в онлайн и оффлайн магазинах одинаково разнообразны. Портфель можно найти за 1 000 рублей, однако в этом случае речь идет о тканевом издали с одним отделом. Практика показывает, что такие ранцы недолговечны.

Большей популярностью пользуются портфели в ценовом диапазоне от 2 000 до 3 500 рублей. Это более плотные изделия с принтами из всех известных современных мультиков и фильмов. В таких ранцам много специализированных отделов под воду, книги и сменку. Иногад они даже имеют ортопедическую спинку.

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Школьная и спортивная форма

Дороже всего стоит именно одежда, особенно с учетом того, что дети так быстро из нее вырастают. Родителям девочек приходится тяжелее, так как из-за обилия вариантов и «налога на розовое» цена комплекта для школьницы выше, чем комплект для мальчика.

Так, средняя стоимость собора девочки в школу складывается из:

  • Блузка — 2 000-2 500 рублей;
  • Юбка или брюки — 2 500 — 3 000 рублей;
  • Платье или сарафан — 2 000 — 2 500 рублей;
  • Школьная обувь — 2 500-3 000 рублей;
  • Спортивная обувь — 2 500 — 3 000 рублей;
  • Спортивная форма (костюм) — 2 000-3 000 тысяч рублей;

С учетом того, что чаще всего школьникам покупают, как минимум, 2 блузки, средняя стоимость школьной одежды и обуви для юной школьницы составила около 19 тысяч рублей. В эту сумму не включен рюкзак, колготки, бантики и прочие необходимые успешной школьнице вещи.

С мальчиками можно обойтись меньшими тратами:

  • Рубашка — 1 500-2 500 рублей;
  • Брюки — 2 500-3 000 рублей;
  • Пиджак — 3 000 рублей;
  • Комплект пиджак+брюки — 5 000 рублей;
  • Школьная обувь — 2 000-2 500 рублей;
  • Спортивная обувь — 2 500-3 000 рублей;
  • Спортивная форма (костюм) — 2 000-2 500 рублей.

Так на школьника с двумя рубашками, в среднем нужно потратить около 17-18 тысяч рублей.

На сборы девочки в школу уйдет 19 тысяч рублей, на мальчика — 17-18 тысяч рублей.На сборы девочки в школу уйдет 19 тысяч рублей, на мальчика — 17-18 тысяч рублей.
На сборы девочки в школу уйдет 19 тысяч рублей, на мальчика — 17-18 тысяч рублей.
Фото: 1MI

Канцелярия

При покупке канцелярии, особенно дял младших школьников, важно помнить о том, что уроки технологии или ИЗО могут требовать покупки дополнительных принадлежностей.

Однако в базовый набор для любого школьника входят:

  • Дневник — 200-500 рублей;
  • Тетради тонкие 10 шт. — 150-200 рублей;
  • Тетради толстые 10 шт. — 500-750 рублей;
  • Пенал — 500-750 рублей;
  • Ручки шариковые 5 шт. — 200 рублей;
  • Карандаши простые 5 шт. — 150 рублей;
  • Линейка, циркуль и т. д. — 500-1000 рублей.

В сумме на канцелярию придется потратить около 3-4 тысяч рублей.

Набор канцелярии для школьника обойдется в 3-4 тысяч рублей.Набор канцелярии для школьника обойдется в 3-4 тысяч рублей.
Набор канцелярии для школьника обойдется в 3-4 тысяч рублей.
Фото: 1MI

В итоге полный комплект необходимых вещей для школьника обойдется, в среднем, в 23-24 тысяч рублей.

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Можно ли сэкономить?

Однако покупать вещи для школьника можно не только в онлайн и оффлайн магазинах, но и с рук. Особенно с учетом того, что очень скоро ребенок из формы вырастет. Аналитики «Авито Товаров» сообщили о том, что в ресейле комплект из новых школьных принадлежностей и одежды для мальчика обойдется в 4 900 рублей для мальчика и в 6 500 рублей для девочки.

«Стандартный комплект для мальчика — это классические брюки и различные рубашки. Так, брюки для мальчиков в среднем стоят 900 рублей — это на 13% меньше, чем в прошлом году. Рубашка для мальчиков обойдется в 1 100 рублей», -рассказали аналитики.

Вместе с тем на вторичном ранке можно и за 1000 рублей найти качественный рюкзак, пусть и немного потрепанный.

Сэкономить на сборе ребенка в школу можно воспользовавшись покупкой вещей «с рук».Сэкономить на сборе ребенка в школу можно воспользовавшись покупкой вещей «с рук».
Сэкономить на сборе ребенка в школу можно воспользовавшись покупкой вещей «с рук».
Фото: 1MI

Сколько готовы тратить родители?

Мы также проводили опрос, чтобы узнать, какую сумму готовы потратить родители на сборы школьника. 26% опрошенных сообщили, что смирились с тратами на сумму более 30 тысяч рублей. 19% родителей сообщили о готовности потратить 10-15 тысяч рублей, 1а% выбрали диапазон до 10 тысяч рублей, а 14% готовы отдать 20-25 тысяч рублей.

Отметим, что подсчеты и опрос рассчитан на одного ребенка. Многодетным родителям придется тратить кратно больше.

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