Опять подорожало! Сколько стоит собрать ребенка в школы в Тюмени в 2024 году?

Однако покупать вещи для школьника можно не только в онлайн и оффлайн магазинах, но и с рук. Особенно с учетом того, что очень скоро ребенок из формы вырастет. Аналитики «Авито Товаров» сообщили о том, что в ресейле комплект из новых школьных принадлежностей и одежды для мальчика обойдется в 4 900 рублей для мальчика и в 6 500 рублей для девочки.