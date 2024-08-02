В тюменских школах с 1 сентября появится новый предмет

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
По информации издания «Тюменская область сегодня» со ссылкой на департамент образования и науки региона, основной целью освоения содержания программы по предмету «Труд» является формирование технологической грамотности, глобальных компетенций и творческого мышления.
Ученики с 1 по 4 классы будут проходить технологию, технологию ручной обработки материалов, информационно-коммуникативные технологии и другие предметы. Уроки будут проходить в течение часа.
Ученики с 5 по 9 классы будут проходить технологию обработки и пищевых продуктов, компьютерную графику и черчение, робототехнику и другие модули. В 5-7 классах занятия будут идти по два часа в неделю, в 8-9 классах — по одному часу.
Ранее «Наш город» писал о том, что воспитатели в тюменских детских садах увольняются из-за декретов.