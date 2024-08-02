В селе Тюменской области после наводнения начала разрушаться дамба

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
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О том, что участок дамбы размыло после наводнения, сообщает издание URA.RU со ссылкой на информационный центр. После тщательного обследования гидротехнического сооружения будет принято решение о дальнейших действиях.
— Русловая часть реки и защитные сооружения подверглись нагрузкам, но необходимо констатировать, что дамба паводок сдержала, — отмечает источник.
Жители уверены, что если не предпринять необходимые меры, в следующем году дамба не выдержит большую воду.
Ранее «Наш город» писал о том, что в 400 километрах от Тюмени прорвало дамбу на водохранилище. Под воду ушел поселок.