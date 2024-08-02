nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:00

Published Сегодня, 12:00

Modified Сегодня, 12:01

Updated Сегодня, 12:01

В селе Тюменской области после наводнения начала разрушаться дамба

В селе Тюменской области после наводнения начала разрушаться дамба

2 августа 2024, 12:00
Фото: 1MI
На состояние гидротехнического сооружения пожаловались жители Викуловского района Тюменской области. Люди считают, что дамба может не выдержать высокого уровня воды в следующем году.

О том, что участок дамбы размыло после наводнения, сообщает издание URA.RU со ссылкой на информационный центр. После тщательного обследования гидротехнического сооружения будет принято решение о дальнейших действиях.

— Русловая часть реки и защитные сооружения подверглись нагрузкам, но необходимо констатировать, что дамба паводок сдержала, — отмечает источник.

Жители уверены, что если не предпринять необходимые меры, в следующем году дамба не выдержит большую воду.

Уровень пошел в минус! Тура в Тюмени критически мелеет. ВИДЕО
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал о том, что в 400 километрах от Тюмени прорвало дамбу на водохранилище. Под воду ушел поселок.

Читайте также:
В Тюменской области транспортная компания отказалась возить пассажировВ Тюмени назвали самую необычную профессию. Чем занимается кайфоменеджер?В Тюмени на стройке нового ЖК погиб рабочий
#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Паводок
Подпишитесь
Уровень пошел в минус! Тура в Тюмени критически мелеет. ВИДЕО
Сегодня, 08:26
«Подъедаем заказы и оцениваем трусы»: тюменский курьер о «прелестях» своей работы
Сегодня, 06:25
Плата за душ и любовь. В тюменских интимных салонах поднимают цены
Сегодня, 08:45
Куда кукурузу?! Тест — сможете ли вы назвать, что перед вами — фрукт, овощ или ягода?
Сегодня, 05:28
Облегчение или новая проблема: как запрет на экспорт бензина изменит цены в Тюмени?
Сегодня, 10:09
Тюменцев научат зарабатывать на посуточной аренде жилья
Вчера, 15:28