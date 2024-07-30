Воспитатели в тюменских детских садах увольняются из-за декретов

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
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Updated Сегодня, 05:24
Кроме того, сотрудники не редко решают уволиться из детских садов в связи с переездом в другие города и выходом на пенсию.
«В дошкольных образовательных организациях Тюменской области требуются 93 воспитателя. Причины возникновения вакансий: расторжение трудовых договоров по инициативе работников в связи с переездом в другие регионы, переход на работу в образовательные учреждения по месту проживания; уход сотрудников в декретный отпуск; выход сотрудников на пенсию», — пишет ura.ru.
Департамент образования отмечает, что ситуация находится на контроле, а острой нехватки кадров в регионе нет. На часть свободных вакансий уже подобраны кандидаты.
Ранее «Наш город» писал, что детские сады, школу, учебно-производственный комбинат и пожарное депо построят в Ново-Патрушево к 2040 году. Соответствующая информация указана в документах, опубликованных на сайте мэрии.