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Updated Сегодня, 05:24

Воспитатели в тюменских детских садах увольняются из-за декретов

Воспитатели в тюменских детских садах увольняются из-за декретов

30 июля 2024, 05:22
Фото: 1MI
Одной из самых распространенных причин увольнений в дошкольных образовательных учреждений Тюмени стал уход сотрудников в декретные отпуска. Об этом рассказали в информационном центре правительства региона.
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Дети

Кроме того, сотрудники не редко решают уволиться из детских садов в связи с переездом в другие города и выходом на пенсию.

«В дошкольных образовательных организациях Тюменской области требуются 93 воспитателя. Причины возникновения вакансий: расторжение трудовых договоров по инициативе работников в связи с переездом в другие регионы, переход на работу в образовательные учреждения по месту проживания; уход сотрудников в декретный отпуск; выход сотрудников на пенсию», — пишет ura.ru.

Департамент образования отмечает, что ситуация находится на контроле, а острой нехватки кадров в регионе нет. На часть свободных вакансий уже подобраны кандидаты.

Ранее «Наш город» писал, что детские сады, школу, учебно-производственный комбинат и пожарное депо построят в Ново-Патрушево к 2040 году. Соответствующая информация указана в документах, опубликованных на сайте мэрии.

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