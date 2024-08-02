nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:31

Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

В Тюменской области транспортная компания отказалась возить пассажиров

В Тюменской области транспортная компания отказалась возить пассажиров

2 августа 2024, 11:31
Фото: 1MI
В Ишимском районе Тюменской области транспортная компания в одностороннем порядке отказалась перевозить пассажиров. Перевозчик не стал соблюдать правила контракта, сообщает Тюменское управление ФАС России.

Транспортная компания перестала возить пассажиров в Ишимском районе. Тогда сотрудники Тюменского управления ФАС России проверили перевозчика. Выяснилось, что выводить транспорт перестали еще в июне текущего года.

Действия перевозчика расценили как нарушение прав граждан. К слову, компанию внесли в реестр недобросовестных поставщиков, а далее планируется возбуждение административного дела.

В Вагае межпоселковый автобус застрял в грязи
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал о том, что автобус, который выполняет межпоселковые маршруты в Вагайском районе, застрял в грязи.

Читайте также:
В Тюмени назвали самую необычную профессию. Чем занимается кайфоменеджер?В Тюмени на стройке нового ЖК погиб рабочийЭто фиаско! Тюменцы не смогут покупать газировку из-за нового закона
#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
Подпишитесь
Уровень пошел в минус! Тура в Тюмени критически мелеет. ВИДЕО
Сегодня, 08:26
«Подъедаем заказы и оцениваем трусы»: тюменский курьер о «прелестях» своей работы
Сегодня, 06:25
Плата за душ и любовь. В тюменских интимных салонах поднимают цены
Сегодня, 08:45
Куда кукурузу?! Тест — сможете ли вы назвать, что перед вами — фрукт, овощ или ягода?
Сегодня, 05:28
Облегчение или новая проблема: как запрет на экспорт бензина изменит цены в Тюмени?
Сегодня, 10:09
Тюменцев научат зарабатывать на посуточной аренде жилья
Вчера, 15:28