В Тюменской области транспортная компания отказалась возить пассажиров

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Транспортная компания перестала возить пассажиров в Ишимском районе. Тогда сотрудники Тюменского управления ФАС России проверили перевозчика. Выяснилось, что выводить транспорт перестали еще в июне текущего года.
Действия перевозчика расценили как нарушение прав граждан. К слову, компанию внесли в реестр недобросовестных поставщиков, а далее планируется возбуждение административного дела.
Ранее «Наш город» писал о том, что автобус, который выполняет межпоселковые маршруты в Вагайском районе, застрял в грязи.