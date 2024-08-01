В Вагае межпоселковый автобус застрял в грязи

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Речь идет о маршруте №124 Вагай — Казанское. Автор поста написал, что пришел в шок после поездки 31 июля.
«Трудно прийти в себя после поездки в райцентр. Расстояние каких-то 60 километров, а дорога занимает больше часа — в хорошую погоду», — рассказывает местный житель.
На кадрах, размещенных в сети видно, что колеса автобуса погрязли в «каше». Транспорт пришлось вытаскивать буксиром другому регулярному автобусу.
Местные жители призывают региональных властей решить эту проблему и заасфальтировать дорогу.
Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменском селе водитель сбил пешехода и вылетел в кювет. Инцидент произошел сегодня ночью в селе Вагай (Омутиинский район). Под колеса Lada попала 16-летняя девушка.