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Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

В Вагае межпоселковый автобус застрял в грязи

В Вагае межпоселковый автобус застрял в грязи

1 августа 2024, 09:04
Фото: 1MI
Автобус, который выполняет межпоселковые маршруты в Вагайском районе, застрял в грязи. Об этом местные жители сообщили в социальных сетях.

Речь идет о маршруте №124 Вагай — Казанское. Автор поста написал, что пришел в шок после поездки 31 июля.

«Трудно прийти в себя после поездки в райцентр. Расстояние каких-то 60 километров, а дорога занимает больше часа — в хорошую погоду», — рассказывает местный житель.
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На кадрах, размещенных в сети видно, что колеса автобуса погрязли в «каше». Транспорт пришлось вытаскивать буксиром другому регулярному автобусу.

Местные жители призывают региональных властей решить эту проблему и заасфальтировать дорогу.

Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменском селе водитель сбил пешехода и вылетел в кювет. Инцидент произошел сегодня ночью в селе Вагай (Омутиинский район). Под колеса Lada попала 16-летняя девушка.

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