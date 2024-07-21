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Published Сегодня, 05:40

Modified Сегодня, 05:42

Updated Сегодня, 05:42

В тюменском селе водитель сбил пешехода и вылетел в кювет

В тюменском селе водитель сбил пешехода и вылетел в кювет

21 июля 2024, 05:40
Фото: ГАИ ТО
Инцидент произошел сегодня ночью в селе Вагай (Омутиинский район). Под колеса Lada попала 16-летняя девушка.
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Дети

Юная тюменка со своим другом шли по обочине неосвещенной дороги в попутном с транспортом направлении. Световозвращающих элементов, которые могли бы сделать их заметными для водителя, на одежде подростков не было.

В результате дорожно-транспортного происшествия девушка получила переломы и другие травмы. Ее доставили в больницу, сообщили в ГАИ Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в субботу на улице 30 лет Победы произошла авария с участием автомобилей Daewoo Nexia и Mazda. В результате ДТП водитель Daewoo получил серьезные травмы.

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