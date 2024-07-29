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Published Сегодня, 05:39

Modified Сегодня, 05:41

Updated Сегодня, 05:41

В Тюмени задерживается ещё один международный рейс

В Тюмени задерживается ещё один международный рейс

29 июля 2024, 05:39
Фото: nashgorod.ru
В тюменском аэропорту Рощино задерживается ещё один международный рейс. Об этом свидетельствуют данные онлайн — табло воздушной гавани.

Вылет перенесён у рейса в Ташкент. Он должен был отправиться в 8 утра. Сейчас расчетное время — 18:00. Рейс выполняет авиакомпания Utair.

Ранее перевозчик по техническим причинам задержал два других рейса — в Худжанд и Ереван. Пассажиры ждали вылета более 15 часов, сообщал «Наш город».

Пресс-служба и прокуратура ситуацию пока никак не комментируют.

Ранее «Наш город» писал, что во время осмотра воздушного судна Ан-26-100 АО, прибывшего с рейса по маршруту Иркутск — Ленск, было обнаружено повреждение обшивки киля с правой стороны в верхней час

ти.

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