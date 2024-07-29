В Тюмени задерживается ещё один международный рейс

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
Вылет перенесён у рейса в Ташкент. Он должен был отправиться в 8 утра. Сейчас расчетное время — 18:00. Рейс выполняет авиакомпания Utair.
Ранее перевозчик по техническим причинам задержал два других рейса — в Худжанд и Ереван. Пассажиры ждали вылета более 15 часов, сообщал «Наш город».
Пресс-служба и прокуратура ситуацию пока никак не комментируют.
Ранее «Наш город» писал, что во время осмотра воздушного судна Ан-26-100 АО, прибывшего с рейса по маршруту Иркутск — Ленск, было обнаружено повреждение обшивки киля с правой стороны в верхней час
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