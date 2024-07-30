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Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

Тюменские мамочки не могут уехать с Лесобазы.

И как ездить коляской?! Тюменские мамочки не могут уехать с Лесобазы без пересадки

30 июля 2024, 08:18
Фото: 1MI
Тюменские мамочки не могут уехать с Лесобазы.

Тюменские мамочки не могут уехать в транспорте с Лесобазы без пересадки

Многие родители могут пользоваться только средними и большими автобусами, так как в маршрутки и автобусы малой вместимости детские коляски не помещаются. Так жители Лесобазы жалуются на то, что у них ездят преимущественно маршрутки, а потому мамочкам с колясками приходится ездить с пересадкой.

Жители Лесобазы говорят о том, что нуждаются в больших автобусах и просят заменить ими старые маршрутки, в которые не помещаются родители с колясками.

«У нас ходят эти малюсенькие — 41 и 84. Мало того, что они старые и страшные, так ещё бедным мамочкам с колясками в них не влезть, приходится искать пути обхода и ехать не по прямому пути, а с пересадкой, потому что с коляской можно войти только в автобус», — рассказала тюменка Лина Лисицкая.

Примечательно, что, по словам юриста Павла Шадрина, использовать общественный транспорт для перевозки несовершеннолетнего, в том числе и в коляске, можно вне зависимости от вида транспортного средства.

«Вообще ФЗ, регламентирующего условия пользования городским транспортом, указано, что в общественном транспорте можно провозить в автобусе ручную кладь, к которой относится детская коляска. Но если коляска не помещается или препятствует входу или выходу пассажиров, то тут закон на стороне перевозчика и вполне законно можно отказать везти мамочку с коляской. В этом вопросе есть регламентный пробел», — говорит юрист.

В городскую администрацию уже поступали пожелания жителей убрать с улиц города маршрутки и заменить их автобусами. Но власти говорят о том, что такая замена невозможна, ведь параметры улично-дорожной сети не везде предназначены для движения автобусов и при внесении изменения будет производиться перераспределение пассажиропотока и маршруты станут ездить реже. Да и глобальный переход к автобусам, по мнению властей, может оказаться экономически неоправданным.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что общественный транспорт в Тюмени последние несколько лет становится причиной бурных обсуждения и конфликтов. Горожане жалуются на срывы рейсов, условия перевозок и переполненные салоны.

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