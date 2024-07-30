И как ездить коляской?! Тюменские мамочки не могут уехать с Лесобазы без пересадки

В городскую администрацию уже поступали пожелания жителей убрать с улиц города маршрутки и заменить их автобусами. Но власти говорят о том, что такая замена невозможна, ведь параметры улично-дорожной сети не везде предназначены для движения автобусов и при внесении изменения будет производиться перераспределение пассажиропотока и маршруты станут ездить реже. Да и глобальный переход к автобусам, по мнению властей, может оказаться экономически неоправданным.