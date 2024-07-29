nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:42

Published Сегодня, 03:42

Modified Сегодня, 04:11

Updated Сегодня, 04:11

В Тюмени на 15 часов задержали международные рейсы

В Тюмени на 15 часов задержали международные рейсы

29 июля 2024, 03:42
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
В Тюмени более, чем на 15 часов задержали вылеты международных рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Рощино.

Так, рейс в Худжанд должен был отправиться в 18:40, 28 июля. Однако, вылет состоится только в 9 утра, 29 июля.

Кроме того, с задержкой в 15 часов отправился рейс Тюмень — Ереван. Оба маршрута обслуживает авиакомпания Utair.

В справочной аэропорта кратко пояснили, что задержка связана с техническими неполадками. В пресс-службе перевозчика, как и в надзорном ведомстве, ситуацию пока не комментировали.

Ранее «Наш город» сообщал, что самолет Салехард — Омск вынужденно сел в Тюмени. «Sukhoi Superjet 100» вылетел в 09:45 с задержкой в 5 минут и должен был приземлиться в 12:50 по местному времени, однако рейс задерживается ориентировочно на три часа.

Читайте также:
Ребенку стало плохо на рейсе из Сочи в ТюменьТюменскую авиакомпанию оштрафовали за нарушение прав пассажировВ Тюмени названа причина гибели младенцев, а матери бойца СВО отказали в выплате
#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Транспорт#Тюменская область#Новости тюмени#Самолет
Подпишитесь
Дожди не помогут? Уровень воды в тюменской Туре продолжает стремительно снижаться
26 июля, 09:54
Пора покупать! Сколько стоят и где продаются лучшие арбузы в Тюмени?
26 июля, 07:38
Неспособное поколение. Тюменские работодатели недовольны потоком молодых сотрудников
Сегодня, 06:10
«Замедляют нас всех»: тюменский депутат ГД выступила против блокировки YouTube
Сегодня, 05:30
Это травма на всю жизнь! Тюменки резко осудили идею отговаривать женщин от абортов
26 июля, 09:13
Боец из Тюмени рассказал, как справлялся с паникой после ранения кассетной бомбой
26 июля, 08:13