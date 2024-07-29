В Тюмени на 15 часов задержали международные рейсы

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
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Updated Сегодня, 04:11
Так, рейс в Худжанд должен был отправиться в 18:40, 28 июля. Однако, вылет состоится только в 9 утра, 29 июля.
Кроме того, с задержкой в 15 часов отправился рейс Тюмень — Ереван. Оба маршрута обслуживает авиакомпания Utair.
В справочной аэропорта кратко пояснили, что задержка связана с техническими неполадками. В пресс-службе перевозчика, как и в надзорном ведомстве, ситуацию пока не комментировали.
Ранее «Наш город» сообщал, что самолет Салехард — Омск вынужденно сел в Тюмени. «Sukhoi Superjet 100» вылетел в 09:45 с задержкой в 5 минут и должен был приземлиться в 12:50 по местному времени, однако рейс задерживается ориентировочно на три часа.