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В Тюмени увеличилось число уволившихся водителей городских автобусов

В Тюмени увеличилось число уволившихся водителей городских автобусов

28 июля 2024, 06:40
Фото: 1MI
Более 170 вакансия для водителей автобусов открыл тюменский перевозчик «ТПАТП № 1». Представители данной профессии требуются в связи с расширением сети общественного транспорта.

Кроме того, по словам гендиректора предприятия Романа Шулепова, в областной столице увеличилось число водителей, разорвавших трудовой договор с перевозчиком. В первом квартале по собственному желанию уволились 44 специалиста, во втором — 57 человек.

Эксперты считают, что сложившаяся ситуация с дефицитом кадров в сфере пассажирских перевозок связана с общей непривлекательностью профессии. У этого есть несколько причин: тяжелый рабочий график, риск для здоровья, негативная коммуникация с пассажирами, низкая заработная плата.

В апреле средняя зарплата для водителей автобусных маршрутов составляла 55,4 тысячи рублей, в первом квартале — 51,5 тысячи рублей, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в 2025 году подорожает на 1 рубль проезд в общественном транспорте. Сегодня стоимость проезда в автобусах составляет 30 рублей при безналичном и 31 рубль при наличном расчете.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Водители#Общественный транспорт#Новости тюмени#Водители автобусов
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