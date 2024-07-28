В Тюмени увеличилось число уволившихся водителей городских автобусов

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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Кроме того, по словам гендиректора предприятия Романа Шулепова, в областной столице увеличилось число водителей, разорвавших трудовой договор с перевозчиком. В первом квартале по собственному желанию уволились 44 специалиста, во втором — 57 человек.
Эксперты считают, что сложившаяся ситуация с дефицитом кадров в сфере пассажирских перевозок связана с общей непривлекательностью профессии. У этого есть несколько причин: тяжелый рабочий график, риск для здоровья, негативная коммуникация с пассажирами, низкая заработная плата.
В апреле средняя зарплата для водителей автобусных маршрутов составляла 55,4 тысячи рублей, в первом квартале — 51,5 тысячи рублей, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в 2025 году подорожает на 1 рубль проезд в общественном транспорте. Сегодня стоимость проезда в автобусах составляет 30 рублей при безналичном и 31 рубль при наличном расчете.