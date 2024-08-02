В Тюмени назвали самую необычную профессию. Чем занимается кайфоменеджер?

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
По информации экспертов платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, предложение о работе кайфоменеджером достаточно прибыльное. Потенциальный работник может получить от 70 до 300 тысяч рублей до вычета налогов. Он должен проводить переговоры и важные встречи, выполнять задачи, связанные с недвижимостью.
Кроме того, работодатели Тюмени ищут актера видеороликов о госслужащих. Соискатель должен грамотно разговаривать и иметь хорошую дикцию.
В областной столице также открыты вакансии посыльного сладостей, бустера по обучению прокачке персонажей online-игр со знанием английского языка, пятновыводчика, сыродела, капсулятора в студии наращивания волос, коврочиста.