В Тюмени назвали самую необычную профессию. Чем занимается кайфоменеджер?

По информации экспертов платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, предложение о работе кайфоменеджером достаточно прибыльное. Потенциальный работник может получить от 70 до 300 тысяч рублей до вычета налогов. Он должен проводить переговоры и важные встречи, выполнять задачи, связанные с недвижимостью.