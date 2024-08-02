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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

В Тюмени одним из самых востребованных специалистов стал кайфоменеджер

В Тюмени назвали самую необычную профессию. Чем занимается кайфоменеджер?

2 августа 2024, 11:07
Фото: 1MI

В Тюмени одним из самых востребованных специалистов стал кайфоменеджер

Самой прибыльной и вместе с тем необычной вакансией в Тюменской области оказался кайфоменеджер — специалист, занимающийся операциями с недвижимостью и переговорами.

По информации экспертов платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, предложение о работе кайфоменеджером достаточно прибыльное. Потенциальный работник может получить от 70 до 300 тысяч рублей до вычета налогов. Он должен проводить переговоры и важные встречи, выполнять задачи, связанные с недвижимостью.

Кроме того, работодатели Тюмени ищут актера видеороликов о госслужащих. Соискатель должен грамотно разговаривать и иметь хорошую дикцию.

В областной столице также открыты вакансии посыльного сладостей, бустера по обучению прокачке персонажей online-игр со знанием английского языка, пятновыводчика, сыродела, капсулятора в студии наращивания волос, коврочиста.

Список обновлен. Каким специалистам Тюмени обещают зарплату в 200 тысяч?
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Ранее «Наш город» писал о том, каким специалистам Тюмени обещают зарплату в 200 тысяч рублей.

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