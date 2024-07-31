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Published Сегодня, 06:17

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В борьбе за кадры Тюменская область обошла Москву

В борьбе за кадры Тюменская область обошла Москву

31 июля 2024, 06:17
Фото: 1MI
По итогам третьего квартала регион поднялся на семь позиций и занял 39 место в рейтинге регионов России по перспективности трудоустройства. Ранее Тюменская область занимала 46 место. Об этом сообщили аналитики hh.ru.

На одну активную вакансию в Тюменской области приходится 3,7 резюме, этот показатель за последние три месяца чуть снизился (было 3,9). Медиана предлагаемой зарплаты составляет 64 тысячи рублей, что на 3,7 тысячи больше, чем во 2 квартале. Среди соискателей региона 80,9% в своих резюме отмечают, что однозначно не готовы к переезду (ранее — 79%) и только 0,8%, наоборот, хотели бы уехать из Тюменской области (ранее — 0,9%). Уровень безработицы, по данным Росстат, составляет 2,5%.

Лидером рейтинга регионов по перспективности трудоустройств стала Амурская область. Также в топ-3 вошли Забайкальский край, Республика Татарстан. Москва оказалась на 62 месте, потеряв одну позицию.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области сотрудники складов вошли в число самых дефицитных специалистов. За последний месяц уровень спроса на складских специалистов увеличился на 29%.

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