В борьбе за кадры Тюменская область обошла Москву

На одну активную вакансию в Тюменской области приходится 3,7 резюме, этот показатель за последние три месяца чуть снизился (было 3,9). Медиана предлагаемой зарплаты составляет 64 тысячи рублей, что на 3,7 тысячи больше, чем во 2 квартале. Среди соискателей региона 80,9% в своих резюме отмечают, что однозначно не готовы к переезду (ранее — 79%) и только 0,8%, наоборот, хотели бы уехать из Тюменской области (ранее — 0,9%). Уровень безработицы, по данным Росстат, составляет 2,5%.