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Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

В Тюмени выяснили, каким специалистам обещают зарплату в 200 тысяч

Список обновлен. Каким специалистам Тюмени обещают зарплату в 200 тысяч?

1 августа 2024, 11:27
Фото: 1MI

В Тюмени выяснили, каким специалистам обещают зарплату в 200 тысяч

Один из крупных сервисов по поиску работы обновил данные о вакансиях, которые подразумевают минимальную зарплату в 100 тысяч рублей. Среди них как и типичные работники заводов, так и врачи узкой направленности.

В августе размер самой большой предлагаемой работодателями зарплаты в Тюмени составил 250 тыс. руб. Столько обещают платить стоматологу в Тобольске. Это сообщает сервис Зарплата.ру порталу РБК Тюмень.

Следующими в списке стали вакансии инженера, а также парикмахера. От кандидатов тут требуют опыт работы в сфере как минимум в пару лет.

Также не отстают зарплаты у мастера на предприятиях и сельских врачей. От 100 тыс. руб. сможет получать врач-терапевт в областной больнице № 15 в селе Нижняя Тавда.

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Ранее сообщалось о том, что нужных в регионе специалистов озвучили тюменские власти.

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