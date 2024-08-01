Список обновлен. Каким специалистам Тюмени обещают зарплату в 200 тысяч?

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
В августе размер самой большой предлагаемой работодателями зарплаты в Тюмени составил 250 тыс. руб. Столько обещают платить стоматологу в Тобольске. Это сообщает сервис Зарплата.ру порталу РБК Тюмень.
Следующими в списке стали вакансии инженера, а также парикмахера. От кандидатов тут требуют опыт работы в сфере как минимум в пару лет.
Также не отстают зарплаты у мастера на предприятиях и сельских врачей. От 100 тыс. руб. сможет получать врач-терапевт в областной больнице № 15 в селе Нижняя Тавда.