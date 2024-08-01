Список обновлен. Каким специалистам Тюмени обещают зарплату в 200 тысяч?

В Тюмени выяснили, каким специалистам обещают зарплату в 200 тысяч

Один из крупных сервисов по поиску работы обновил данные о вакансиях, которые подразумевают минимальную зарплату в 100 тысяч рублей. Среди них как и типичные работники заводов, так и врачи узкой направленности.