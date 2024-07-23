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Published Сегодня, 04:25

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Updated Сегодня, 04:27

Количество вакансий с «удаленкой» выросло в Тюменской области на 20%

Количество вакансий с «удаленкой» выросло в Тюменской области на 20%

23 июля 2024, 04:25
Фото: Изображение Midjourney
В основном, удаленный формат работы предлагают менеджерам по продажам и операторам call-центра. Но есть и другие интересные вакансии.

За год количество вакансий с удаленным форматом работы выросло в Тюменской области на 20%. В первом полугодии 2024 года число таких предложений о работе превысило 3.5 тысячи, рассказали аналитики hh.ru.

В основном, «удаленку» предлагают операторам call-центра (35% вакансий), менеджерам по продажам (15%), программистам и специалистам технической поддержки (по 5%). Самые большие зарплаты среди удаленщиков получают руководители отдела продаж (120 тысяч), программисты (107.5 тысячи) и руководители проектов (100 тысяч).

Фото: hh.ru

Среди отраслей бизнеса, наиболее лояльных к удаленному формату, выделяются компании из IT-сектора, финансового сектора, а также организации из отрасли «СМИ, маркетинг, реклама, дизайн, продюсирование, PR».

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области обострилась конкуренция за дефицитных специалистов. Работодателям не хватает дворников и поваров.

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