Количество вакансий с «удаленкой» выросло в Тюменской области на 20%

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
За год количество вакансий с удаленным форматом работы выросло в Тюменской области на 20%. В первом полугодии 2024 года число таких предложений о работе превысило 3.5 тысячи, рассказали аналитики hh.ru.
В основном, «удаленку» предлагают операторам call-центра (35% вакансий), менеджерам по продажам (15%), программистам и специалистам технической поддержки (по 5%). Самые большие зарплаты среди удаленщиков получают руководители отдела продаж (120 тысяч), программисты (107.5 тысячи) и руководители проектов (100 тысяч).
Среди отраслей бизнеса, наиболее лояльных к удаленному формату, выделяются компании из IT-сектора, финансового сектора, а также организации из отрасли «СМИ, маркетинг, реклама, дизайн, продюсирование, PR».
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области обострилась конкуренция за дефицитных специалистов. Работодателям не хватает дворников и поваров.