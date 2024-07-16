Дикий кадровый голод! В чем причина острого дефицита работников в Тюмени?

При том экстренных методов борьбы с кадровым голодом сейчас нет, ведь фундаментальная проблема — нехватка людей в целом. После «бэби-бума» 50-60 годов, новое поколение кризисных 90-х попросту не может заменить предшественников. А потому корпорации и частный бизнес вступают в борьбу за каждого кандидата, затрачивая на эту борьбу миллионы рублей. На этом фоне сильно страдает социальная и промышленная сферы, где условия труда не такие гибкие, а потому вопрос нехватки сотрудников там стоит особенно остро. И в такой ситуации рынку труда придется пребывать еще долгое время.