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Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

В Тюмени на стройке нового ЖК погиб рабочий

В Тюмени на стройке нового ЖК погиб рабочий

2 августа 2024, 10:39
Фото: 1MI
В Тюмени на строительном участке жилого комплекса погиб рабочий. Об этом информирует URU.RU со ссылкой на директора по коммуникациям Группы компаний «ИНКО» Дарью Якушеву.

В пресс-службе Группы компаний «ИНКО» пояснили, что подрядная организация работала с компанией в рамках исполнения договора. По информации СМИ, речь идет о новом жилом комплексе «Маэстро», расположенном на улице Братьев Бондаревых в Заречном микрорайоне.

Известно, что трагедия произошла во время проведения разгрузочно-погрузочных работ. По данному факту проводится проверка.

В Группе компаний «ИНКО» добавили, что на строительных объектах находятся инженеры по технике безопасности и охране труда, которые проводят предварительные инструктажи для рабочих. Данные об инструктаже есть в журнале учета.

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Ранее мы писал о том, что сотрудники тюменского роддома жалуются на условия труда. На этот раз в центре событий — тюменская женская консультация №2.

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