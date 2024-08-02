В Тюмени на стройке нового ЖК погиб рабочий

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
В пресс-службе Группы компаний «ИНКО» пояснили, что подрядная организация работала с компанией в рамках исполнения договора. По информации СМИ, речь идет о новом жилом комплексе «Маэстро», расположенном на улице Братьев Бондаревых в Заречном микрорайоне.
Известно, что трагедия произошла во время проведения разгрузочно-погрузочных работ. По данному факту проводится проверка.
В Группе компаний «ИНКО» добавили, что на строительных объектах находятся инженеры по технике безопасности и охране труда, которые проводят предварительные инструктажи для рабочих. Данные об инструктаже есть в журнале учета.
Ранее мы писал о том, что сотрудники тюменского роддома жалуются на условия труда. На этот раз в центре событий — тюменская женская консультация №2.