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В Тюменской области увеличили список мест, где разрешено купаться

Еще одно озеро в Тюменской области признали безопасным

2 августа 2024, 08:03
Фото: 1MI

В Тюменской области увеличили список мест, где разрешено купаться

Жителям региона разрешили купаться в одиннадцати водоемах. Санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии санитарным правилам специалисты Роспотребнадзора выдали 11 водным объектам.

Перечень мест, безопасных для купания, пополнило озеро Якушкино, расположенное на территории оздоровительного центра «Серебряный бор».

Ранее Роспотребнадзор признал безопасными для принятия водных процедур следующие водоемы:

  • акватория озера Верхнее Кривое на базе отдыха «Верхний Бор»,
  • акватория пруда б/н на 19 км Червишевского тракта на территории центра восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь»,
  • пруд Лесной,
  • озеро Липовое, расположенное на базе ТРОО Центр закаливания и плавания в холодной воде «Аквайспорт-Тюмень» (Тюмень, оз. Липовое).
  • озеро «Бобровое», расположенное на базе отдыха «Кулига-парк» (32 км Ирбитского тракта, село Кулига),
  • озеро Андреевское, расположенное на территории санаторно-образовательного центра «Витязь» (21 км Ялуторовского тракта),
  • акватория озера Нижнее Кривое на территории оздоровительного центра «Серебряный бор»,
  • акватория озера Сингуль в МАУДО «ЦТДТ» (Ялуторовский район, Сингульское сельское поселение),
  • акватория озера Полушинское на территории детского центра «Олимпийская Ребячка» (Тюменский район, 42 км автодороги Тюмень-Каменка-граница Свердловской области),
  • акватория озера Арсеньевское на территории «Ребячьей республики» (Тюменский район, 4 км от села Салаирка).
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Небезопасной признана вода в озере Липовое, что находится на 7-м километре Велижанского тракта, а также в прудах Южный и Войновский.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на озере Круглое планируют обустроить в ближайшие годы общегородской пляж. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор. По его словам, качество воды, небольшая глубина и пологий берег позволят оперативно организовать городской пляж. В настоящее время там купать запрещено.

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