Еще одно озеро в Тюменской области признали безопасным

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Перечень мест, безопасных для купания, пополнило озеро Якушкино, расположенное на территории оздоровительного центра «Серебряный бор».
Ранее Роспотребнадзор признал безопасными для принятия водных процедур следующие водоемы:
Небезопасной признана вода в озере Липовое, что находится на 7-м километре Велижанского тракта, а также в прудах Южный и Войновский.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на озере Круглое планируют обустроить в ближайшие годы общегородской пляж. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор. По его словам, качество воды, небольшая глубина и пологий берег позволят оперативно организовать городской пляж. В настоящее время там купать запрещено.