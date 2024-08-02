Еще одно озеро в Тюменской области признали безопасным

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на озере Круглое планируют обустроить в ближайшие годы общегородской пляж. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор. По его словам, качество воды, небольшая глубина и пологий берег позволят оперативно организовать городской пляж. В настоящее время там купать запрещено.