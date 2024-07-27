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Published Сегодня, 11:23

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Updated Сегодня, 11:25

Сотрудники тюменского роддома жалуются на условия труда

Переработки без доплаты: сотрудники тюменского роддома жалуются на условия труда

27 июля 2024, 11:23

Сотрудники тюменского роддома жалуются на условия труда

В тюменской сфере здравоохранения назревает очередной скандал. На этот раз в центре событий — тюменская женская консультация №2, которая входит в структуру роддома №2.

По словам одной из сотрудниц учреждения, условии работы в женской консультации просто ужасны. Работникам приходится работать сверхурочно вследствие нехватки кадров. При этом доплаты за переработку нет.

«Главврач с заведующей женской консультацией установили свои нормы по количеству приема пациентов в месяц — 650 человек. А где их столько взять? Это уже наши проблемы. При этом в этом плане не учитывается, что работник может заболеть или уйти в отпуск. Работаем за двоих, но на одной ставке. Если доктор внезапно ушел на больничный, его пациентов перенаправляют к другим врачам. О качестве оказания медпомощи администрация не думает, надо гнать план», — сообщила медработник 72.RU.

При этом, по словам женщины, официально переработка нигде не фиксируется. Более того, табель учета рабочего времени существует только для администрации, никому из работников его не показывают — сколько рабочих часов проставили, выяснить практически невозможно.

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«Раньше не было такой текучки кадров. Многим, кто задавал неудобные вопросы руководству, пришлось уйти. На всё один ответ: „Не нравится? Увольняйтесь!“», — сообщила сотрудница женской консультации.

Также у работников возникают и проблемы с отпуском — взять можно только 28 и 14 дней, делить нельзя. Нельзя совмещать отпуск с праздниками и отдыхать с 1-го числа месяца: это неудобно бухгалтерии.

Имеются и проблемы не только с графиком работы, но и с условиями работы — в здании консультации уже давно не проводили ремонт, не обновляли мебель. В связи с чем врачи вынуждены за собственные денежные средства покупать себе стулья в кабинеты.

Между тем в ГБУЗ ТО «Родильный дом № 2» заверяют, что дефицита кадров в женской консультации №2 нет, массовых увольнений тоже — сотрудников хватает. Что касается отпусков работников, то их очередность определяется в соответствии со статьей 123 ТК РФ и утверждается главврачом с учетом мнения выборного профсоюза.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области раскрыли заработки тюменских главврачей за 2023 год. Самую большую зарплату в 2023 году получал главный врач ОКБ №1 Иван Попов — более 400 тысяч рублей в месяц.

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