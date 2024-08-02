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Posted Сегодня, 08:45

Published Сегодня, 08:45

Modified Сегодня, 08:47

Updated Сегодня, 08:47

В тюменских интимных салонах поднимают цены.

Плата за душ и любовь. В тюменских интимных салонах поднимают цены

2 августа 2024, 08:45
Фото: 1MI
В тюменских интимных салонах поднимают цены.

В тюменских интимных салонах поднимают цены

На фоне высокого спроса в тюменских мужских салонах, где оказывают услуги «массажа и финалом», подняли цены. Так в заведениях пытаются урегулировать массовый наплыв клиентов.

Администратор одного из известных салонов в Тюмени рассказала, что популярность интимных массажей для мужчин растет, а вот сотрудниц часто не хватает.

«Мы подняли прайс для того, чтобы как-то сбалансировать поток клиентов и отсечь клиентов с низкой платежеспособностью, так как именно с ними часто возникают проблемы. Также на фоне отключений воды к нам забегают, чтобы помыться и не только… Но вообще люди стали роще относиться с массажам такого рода и мужчины говорят, что их жены знают о визитах к нам», — поделилась администратор.

Также в салоне рассказали о том, что в программы часто вносятся обновления, чтобы сделать их эффектнее и впечатлить клиентов, которые уже «попробовали все», это также стало причиной повышения цен на услуги.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в России запрещено оказание интимных услуг и тем более организация их оказания. Однако одна из тюменских интимных студий активно закупает рекламу в городских пабликах.

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