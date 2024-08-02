Позагорать не получится: тюменцам в выходные пообещали некомфортную погоду

В выходные в Тюменской области ожидаются дожди и грозы

Предстоящие выходные дни, по прогнозам метеорологов, будут дождливыми, но жаркими. В дневные часы на территории региона столбики термометров будут подниматься до +24…+26, в темное время суток температура воздуха составит +12…+16.