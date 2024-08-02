Позагорать не получится: тюменцам в выходные пообещали некомфортную погоду

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
И в субботу, и в воскресенье на юге Тюменской области ожидаются переменная облачность, дожди, грозы. В утренние часы возможен туман. Скорость ветра составит 6-11 м/с с порывами до 14-16 м/с.
В Тюмени в субботу, 3 августа, синоптики обещают переменную облачность, небольшой дождь в течение дня. Максимальная температура воздуха составит +19…+24. Во воскресенье осадки сохранятся и немного похолодает — днем столбики термометров покажут +18…+22, в ночные часы ожидается до +14…+15.
В понедельник и вторник существенно погода в областной столице не изменится: кратковременные дожди и +14…+23. В среду, 7 августа, на Тюмень обрушатся ливневные дожди — метеорологи прогнозируют выпадение более трети месячной нормы осадков за сутки.