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Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:48

Updated Сегодня, 08:48

В выходные в Тюменской области ожидаются дожди и грозы

Позагорать не получится: тюменцам в выходные пообещали некомфортную погоду

2 августа 2024, 08:22
Фото: 1MI

В выходные в Тюменской области ожидаются дожди и грозы

Предстоящие выходные дни, по прогнозам метеорологов, будут дождливыми, но жаркими. В дневные часы на территории региона столбики термометров будут подниматься до +24…+26, в темное время суток температура воздуха составит +12…+16.

И в субботу, и в воскресенье на юге Тюменской области ожидаются переменная облачность, дожди, грозы. В утренние часы возможен туман. Скорость ветра составит 6-11 м/с с порывами до 14-16 м/с.

В Тюмени в субботу, 3 августа, синоптики обещают переменную облачность, небольшой дождь в течение дня. Максимальная температура воздуха составит +19…+24. Во воскресенье осадки сохранятся и немного похолодает — днем столбики термометров покажут +18…+22, в ночные часы ожидается до +14…+15.

Фото: Гисметео

В понедельник и вторник существенно погода в областной столице не изменится: кратковременные дожди и +14…+23. В среду, 7 августа, на Тюмень обрушатся ливневные дожди — метеорологи прогнозируют выпадение более трети месячной нормы осадков за сутки.

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