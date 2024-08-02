Боец ММА отобрал машину у главврача тюменской клиники

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
«Искандеров сказал Пуртову, что хочет купить у него Volkswagen Passat B6 за 750 тысяч рублей. Но так как денег сейчас у него нет, то попросил об отсрочке. Пуртов согласился — передал автомобиль и документы на него. Однако денег так и не получил впоследствии», — пояснил адвокат медика.
По его словам, позже выяснилось, что Искандеров продал автомобиль. Каким образом он это сделал — неизвестно, так как договор купли-продажи с Пуртов не подписывал.
В связи с этим главврач обратился с заявлением в полицию, но в возбуждении уголовного дела там ему отказали. Адвокат тюменца оспорил это решение. Идут дальнейшие разбирательства.
Искандеров отказался обсуждать данную ситуацию с журналистами. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени пассажиры избили таксиста и угнали его автомобиль. Злоумышленников нашли оперативно. Теперь им грозит уголовная ответственность по статье «Разбой».