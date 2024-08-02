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Published Сегодня, 07:28

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В Тюмени главврач частной клиники лишился машины из-за бойца ММА

Боец ММА отобрал машину у главврача тюменской клиники

2 августа 2024, 07:28
Фото: 1MI

В Тюмени главврач частной клиники лишился машины из-за бойца ММА

Автомобиля лишился руководитель частного медучреждения Никита Пуртов. По словам его юриста, автомобиль забрал боец смешанных единоборств Хаял Искандеров. Спортсмен планировал купить этот авто.
«Искандеров сказал Пуртову, что хочет купить у него Volkswagen Passat B6 за 750 тысяч рублей. Но так как денег сейчас у него нет, то попросил об отсрочке. Пуртов согласился — передал автомобиль и документы на него. Однако денег так и не получил впоследствии», — пояснил адвокат медика.

По его словам, позже выяснилось, что Искандеров продал автомобиль. Каким образом он это сделал — неизвестно, так как договор купли-продажи с Пуртов не подписывал.

В связи с этим главврач обратился с заявлением в полицию, но в возбуждении уголовного дела там ему отказали. Адвокат тюменца оспорил это решение. Идут дальнейшие разбирательства.

Искандеров отказался обсуждать данную ситуацию с журналистами. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени пассажиры избили таксиста и угнали его автомобиль. Злоумышленников нашли оперативно. Теперь им грозит уголовная ответственность по статье «Разбой».

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