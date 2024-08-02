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Вода в трех тюменских водоемах признана небезопасной

Опасно для жизни: вода в тюменских водоемах не прошла контроль

2 августа 2024, 07:47
Фото: 1MI

Вода в трех тюменских водоемах признана небезопасной

Лабораторные исследования не прошли в регионе два пруда и одно озеро. Вода в данных водоемах признана непригодной для купания.

По данным управления Роспотребнадзора по Тюменской области, неудовлетворительные результаты лабораторного контроля выявлены в пруду Утиный (50 лет ВЛКСМ) — там не соответствуют нормам показатели потребления кислорода, содержания органических веществ в воде, растворенного кислорода. Также не соответствуют нормам по показателю химического потребления кислорода в воде озеро Липовое (7-й км Велижанского тракта) и нормам по показателю растворенный кислород пруд Войновский.

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В остальных водных объектах неудовлетворительные пробы воды не зарегистрированы. Всего в рамках контроля за санитарно-эпидемиологической безопасностью купания за летний период в Тюменской области» исследовано 651 проба воды, выполнены исследования на санитарно-химические, микробиологические, вирусологические и паразитологические показатели.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменской реке Тавда в начале июля утонул 17-летий подросток. Тело тюменца спасатели достали из реки в районе села Девятково.

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