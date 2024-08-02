Опасно для жизни: вода в тюменских водоемах не прошла контроль

По данным управления Роспотребнадзора по Тюменской области, неудовлетворительные результаты лабораторного контроля выявлены в пруду Утиный (50 лет ВЛКСМ) — там не соответствуют нормам показатели потребления кислорода, содержания органических веществ в воде, растворенного кислорода. Также не соответствуют нормам по показателю химического потребления кислорода в воде озеро Липовое (7-й км Велижанского тракта) и нормам по показателю растворенный кислород пруд Войновский.