Опасно для жизни: вода в тюменских водоемах не прошла контроль

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
По данным управления Роспотребнадзора по Тюменской области, неудовлетворительные результаты лабораторного контроля выявлены в пруду Утиный (50 лет ВЛКСМ) — там не соответствуют нормам показатели потребления кислорода, содержания органических веществ в воде, растворенного кислорода. Также не соответствуют нормам по показателю химического потребления кислорода в воде озеро Липовое (7-й км Велижанского тракта) и нормам по показателю растворенный кислород пруд Войновский.
В остальных водных объектах неудовлетворительные пробы воды не зарегистрированы. Всего в рамках контроля за санитарно-эпидемиологической безопасностью купания за летний период в Тюменской области» исследовано 651 проба воды, выполнены исследования на санитарно-химические, микробиологические, вирусологические и паразитологические показатели.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменской реке Тавда в начале июля утонул 17-летий подросток. Тело тюменца спасатели достали из реки в районе села Девятково.