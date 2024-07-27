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Published Сегодня, 03:23

Modified Сегодня, 03:25

Updated Сегодня, 03:25

В Тюмени водитель иномарки насмерть сбил пешехода и скрылся с места аварии

В Тюмени водитель иномарки насмерть сбил пешехода и скрылся с места аварии

27 июля 2024, 03:23
Фото: ГАИ ТО
Трагедия произошла сегодня ночью на пешеходном переходе по улице Пермякова, 74. Водитель на автомобиле Nissan сбил переходившего дорогу мужчину и уехал с места ДТП.
Сюжет
ДТП

По словам начальника отдела Госавтоинспекции Александра Таратуты, тюменец скончался по пути в больницу, в машине скорой помощи. По предварительным данным, ему было 32 года — личность установили по банковской карте.

Фото: ГАИ ТО

В настоящее время водителя иномарки разыскивают — его авто обнаружили припаркованным недалеко от места аварии. Обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия выясняются.

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