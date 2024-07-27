В Тюмени водитель иномарки насмерть сбил пешехода и скрылся с места аварии

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
По словам начальника отдела Госавтоинспекции Александра Таратуты, тюменец скончался по пути в больницу, в машине скорой помощи. По предварительным данным, ему было 32 года — личность установили по банковской карте.
В настоящее время водителя иномарки разыскивают — его авто обнаружили припаркованным недалеко от места аварии. Обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу, 26 июля, в Тюмени на улице Тимуровцев произошла жуткая авария с участием маршрутного автобуса и легковушки. Погиб один человек, еще пять получили травмы.