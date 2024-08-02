Это фиаско! Тюменцы не смогут покупать газировку из-за нового закона

Новый закон запрещает продавать несовершеннолетним «и безалкогольных тонизирующих (в том числе энергетических) напитков». Также в документе содержится пояснение, уточняющее, что такими напитками следует считать любую используемую для питья жидкость, которая «содержащий тонизирующие вещества, в том числе растительного происхождения, в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека». Указано, что исключениями считаются чай и кофе, а также напитки на их основе.