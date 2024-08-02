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Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

Тюменцы не смогут покупать газировку из-за нового закона.

Это фиаско! Тюменцы не смогут покупать газировку из-за нового закона

2 августа 2024, 09:45
Фото: 1MI
Тюменцы не смогут покупать газировку из-за нового закона.

Тюменцы не смогут покупать газировку из-за нового закона

На днях Госдума приняла закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним, который вступит в силу с марта 2025 года. Однако, по мнению юриста Павла Шадрина, в его формулировке есть ошибка, которая запретит тем, кто младше 18 лет, покупать также ряд газировок.
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Закон

Новый закон запрещает продавать несовершеннолетним «и безалкогольных тонизирующих (в том числе энергетических) напитков». Также в документе содержится пояснение, уточняющее, что такими напитками следует считать любую используемую для питья жидкость, которая «содержащий тонизирующие вещества, в том числе растительного происхождения, в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека». Указано, что исключениями считаются чай и кофе, а также напитки на их основе.

Юриста Павла Шадрина формулировка смутила, так как под указанные определения подходят и иные напитки.

«Запретили продавать тонизирующие напитки до 18 лет. Но у нас и „Тархун“, и „Байкал“ тонизирующие напитки. Значит по закону и их детям нельзя будет продавать. На самом деле у нас и в регионе не смогли правильно сформулировать понятие „энергетика“ и локальный запрет на их продажу тоже распространяется на указанные газировки», — объяснил юрист.

Отметим, что в Тюмени у детей не возникает проблем с покупкой газировок, которые также оказывают тонизирующий эффект, несмотря на то, что на территории субъекта уже действует соответствующий запрет.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменцы нашли в сети прямые трансляции с бассейнов местных баз отдыха. Любой человек в интернете может понаблюдать за тем, как купаются горожане или поправляют купальники.

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