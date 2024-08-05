Уроки отменяются. Почему в Тюменской области остро не хватает учителей?

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
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Updated Сегодня, 04:56
В некоторых тюменских школах уже не хватает букв для обозначения классов. Так, в школе №92 уже были использованы все литеры от «А» до «Я», причем еще в 2020 году. Первоклассников в школы региона набирают тысячами и всех должен кто-то учить. По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, в увеличении численности учеников и новых школ и кроется причина нехватки педагогов.
«За последние 5 лет численность школьников выросла на 50 тысяч человек. За тот же срок в регионе открылись 30 новых образовательных учреждений», — отмечает губернатор Моор.
Динамика рождаемости в Тюменской области показывает, что пик естественного прироста населения пришелся на 2014–2015 годы, после чего пошел на спад. Сейчас эти дети как раз переходят в 5 класс, что кратно усиливает нагрузку на педагогов-предметников, об этом «Нашему городу» рассказала социолог Наталья Девлешова.
«Пиковая нагрузка на школы пришлась как раз в тот период, когда дети этих годов рождения пошли в 1 класс. Тогда остро не хватало педагогов начальных классов, сейчас уклон смещается на более ощутимый дефицит предметников. Однако нельзя сказать, что рост численности учеников — единственная главная проблема. Сейчас все еще в школах не хватает учителей начальных классов, однако в первый класс идут дети численность которых на год рождения значительно меньше», — отмечает специалист.
Девлешова говорит о том, что в регионе отмечается отток специалистов из системы образования, а вакансии преимущественно занимаются молодыми специалистами.
По данным аналитиков сервиса «Зарплата.ру» в этом году спрос на преподавателей увеличился в 1,7 раз по сравнению с прошлым годом. В число наиболее востребованных вакансий попали учителя информатики, английского языка, биологии, географии, математики, начальных классов, русского языка и литературы.
«Спрос на педагогов по-прежнему остается высоким. Зарплатные предложения для преподавателей растут более медленными темпами, поэтому некоторые учителя со временем переходят в другие профессиональные сферы с наиболее интересными зарплатами, либо начинают сотрудничать с онлайн-школами, дистанционными университетами или курсами», — сообщили «Нашему городу» аналитики.
Редакция опросила действующих педагогов, уволившихся учителей и тюменцев, имеющих соответствующее образования, но не работающих по профессии. Оказалось, что изменения, произошедшие в последние года с системе образования и современные тенденции воспитания детей также оказывают серьезное влияние на отток специалистов из сферы образования. Вместе с тем педагоги недовольны зарплатами и «отсутствием прав», ведь, по словам респондентов, в школе сейчас, как в сфере обслуживания — «ученик всегда прав».
Одной из причин увольнения преподавателей послужили несложившиеся отношения с учениками. Многие учителя говорят о том, что даже опытные коллеги не справляются с современными школьниками.
«Я преподаю историю и обществознание. На уроке две девочки хохотали на весь класс, а у нас была контрольная. Я делала им замечания, но все без толку. Потом одна из них вскакивает и со смехом бежит в коридор. После этого я не пустила ее в класс. И что в итоге? Вечером пришла ее мама и они рассказали директору, что девочке стало плохо и она вышла в медпункт, а я ее потом не пустила. Меня отчитали, а в это время девочка стояла, смотрела на меня и ухмылялась», — рассказала тюменская учительница.
Детский психолог Наталья Наумова в этой истории и сотнях похожих, с которыми она сталкивалась в работе, видит не вину ребенка, а недочет воспитания родителя. Она считает, что дети сейчас такие же, как и прежде, только вот мамы и папы закладывают в них иные ценности.
«У нас происходит перенос задачи воспитания на сотрудников муниципальных образований. Сначала это воспитатель, потом учитель. При том родители сами воспринимают педагога, как человека им обязанного, то же самое они закладывают и в сознание ребенка. Отсюда и отношение к учителю, как к обслуживающему персоналу со стороны ученика и его родителей. Это очень частотная история сейчас», — отмечает специалист.
Специалист говорит о том, что профессия педагога во многом утратила свой высокий статус и нуждается в его возвращении. Так как для образовательного процесса важно, чтоб фигура учителя стояла выше фигуры ученика.
Отсюда выливается следующая проблема — незащищенность педагога. При разборе конфликтной ситуации, слово ученика или его родителя будет чаще стоять выше слова учителя. так тюменских учителей увольняют или просят написать заявление «по собственному» из-за фото, которые кому-то показались откровенными, спорных высказываний и даже из-за провокаций учеников.
«Я работала учителем русского языка и литературы. Дети начали скакать по партам. Но я-то знала, что нужно успокоить условного „лидера“ и тогда все усядутся. Но не тут-то было. Я начала с ним разговаривать, а он мне матом отвечает. Я повысила на него голос, он начал снимать происходящее. Родителям и директору он показал это видео и сказал, что выложит его в сеть и расскажет, что это я его обматерила и еще ударила, якобы до момента съемки. Меня попросили уволиться», — рассказывает бывшая учительница.
Педагоги говорят о том, что не чувствуют себя защищенными. А после многих историй, которые стали известны на всю страну, они боятся лишний раз зайти в магазин за бельем или надеть открытую одежду. Также учителя ощущают свое бессилие, ведь даже повышение голоса может быть записано на камеры, что впоследствии может стать причиной большого скандала.
Юрист Павел Шадрин говорит о том, что проблема кроется не в законодательстве, которое по мнению некоторых педагогов, не защищает сотрудника, а в сложившейся условной системе и «внутренних законах» школ.
«Вообще-то у нас в федеральном законе указано, что учитель имеет свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания. Представляете, там еще и указано, что педагог имеет право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, а также право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики. Так что регуляторы установленные есть, но почему-то в школах внутренние порядки стоят выше федеральных законов», — объяснил «Нашему городу» юрист.
Эксперт отмечает, что каждый инцидент требует разбирательства, однако проводить его должен не заинтересованный человек в лице директора, а сторонний. Также любые формы нарушения прав педагогов должны становиться поводом для разбирательства, а давление на учителя и принуждение к увольнению можно полноценно расценивать, как правонарушение.
Самый популярной причиной жалоб педагогов и причиной множества увольнений стала заработная плата. С учетом сложности профессии, высокой ответственности и нагрузки, педагоги в Тюменской области получают меньше, чем курьеры, таксисты и, например, менеджеры социальных сетей.
«Это неблагодарная работа. Учитель посвящает себя школе, он буквально живет в ней. А получает он меньше, чем люди, которые продукты доставляют. Не хочу унижать курьеров, но все же социальная значимость профессии педагога выше и компетенций требуется больше, так почему зарплата этому не соответствует?», — задается вопросом потенциальный учитель математики, работающий на фрилансе.
Как показало исследование «Зарплаты.ру», учителям в Тюмени предлагается зарплата в диапазоне от 15 до 75 тыс.рублей в зависимости от опыта, количества ставок, занятости и места работы. При этом медианная зарплата педагогов осталась на уровне прошлого года и составила 35 тысяч рублей.
Стоит отметить, что не везде педагоги получают такую же зарплату. В Москве, по данным аналитиков, учитель зарабатывает около 130 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 85 тысяч рублей, в ЯНАО — 135 тысяч рублей, а в Ингушетии — примерно 25 тысяч рублей.
По мнению доктора экономических наук Леонида Вараксина, зарплаты педагогов должны равняться на столичные во всех регионах страны. Сложившаяся критическая разность зарплат стала причиной решения, принятого в 2005 году.
«Тогда полномочия по регулированию вопросов определения размеров и условий оплаты труда работников государственных и муниципальных организаций были переданы органам исполнительной власти, органам местного самоуправления и образовательным организациям. И в итоге мы видим, что механизм оплаты труда в этой сфере был разрушен. Функции выполняются одинаковые, за оплата критически разнится», — указывает ученый.
Эксперты, опрошенные редакцией убеждены, что проблема кадрового голода в образовательном блоке требует комплексного подхода. Сейчас педагоги нуждаются с соразмерной оплате труда, правовой защищенности и укрепления статуса профессии.