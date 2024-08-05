Уроки отменяются. Почему в Тюменской области остро не хватает учителей?

Педагоги говорят о том, что не чувствуют себя защищенными. А после многих историй, которые стали известны на всю страну, они боятся лишний раз зайти в магазин за бельем или надеть открытую одежду. Также учителя ощущают свое бессилие, ведь даже повышение голоса может быть записано на камеры, что впоследствии может стать причиной большого скандала.