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В тюменских школах в новом учебном году появится предмет ОБЗР

Школьников в Тюмени научат выявлять фейки и обращаться с оружием

29 июля 2024, 03:35
Фото: 1MI

В тюменских школах в новом учебном году появится предмет ОБЗР

Новый предмет появится в тюменских школах с 1 сентября. В новом учебном году юные жители региона будут изучать основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР).
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ОБЗР станет заменой привычному ОБЖ. Его отличием будет введение модуля «Основы военной подготовки» по тактической, строевой, огневой, инженерной, военно-медицинской и технической подготовке.

По словам главы департамента образования и науки Тюменской области Вероники Ефремовой, уроки предполагают изучение правил оказания первой помощи в условиях боевых действий, требований безопасности при обращении со стрелковым оружием, а также боевых свойств и способов защиты от оружия массового поражения, пишет 72.RU.

«Преимуществом нового предмета станут практические занятия, благодаря которым ребята научатся основам самообороны, оказанию первой помощи в экстремальных ситуациях, а также выявлению дезинформации и фейков», — пояснила Вероника Ефремова.

Практические занятия по «Основам военной подготовки» будете проходить на базе центров «Аванпост» и «Воин» с участием бойцов СВО.

Ранее «Наш Город» писал, что с 1 сентября в школах Тюменской области будет работать платформа «Московская электронная школа». Данный сервис позволит ребятам получить доступ к современным учебным материалам.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#Школьники#Школы#Новости тюмени#Обучение
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