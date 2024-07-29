Школьников в Тюмени научат выявлять фейки и обращаться с оружием

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
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Updated Сегодня, 03:37
ОБЗР станет заменой привычному ОБЖ. Его отличием будет введение модуля «Основы военной подготовки» по тактической, строевой, огневой, инженерной, военно-медицинской и технической подготовке.
По словам главы департамента образования и науки Тюменской области Вероники Ефремовой, уроки предполагают изучение правил оказания первой помощи в условиях боевых действий, требований безопасности при обращении со стрелковым оружием, а также боевых свойств и способов защиты от оружия массового поражения, пишет 72.RU.
«Преимуществом нового предмета станут практические занятия, благодаря которым ребята научатся основам самообороны, оказанию первой помощи в экстремальных ситуациях, а также выявлению дезинформации и фейков», — пояснила Вероника Ефремова.
Практические занятия по «Основам военной подготовки» будете проходить на базе центров «Аванпост» и «Воин» с участием бойцов СВО.
Ранее «Наш Город» писал, что с 1 сентября в школах Тюменской области будет работать платформа «Московская электронная школа». Данный сервис позволит ребятам получить доступ к современным учебным материалам.