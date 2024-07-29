Школьников в Тюмени научат выявлять фейки и обращаться с оружием

По словам главы департамента образования и науки Тюменской области Вероники Ефремовой, уроки предполагают изучение правил оказания первой помощи в условиях боевых действий, требований безопасности при обращении со стрелковым оружием, а также боевых свойств и способов защиты от оружия массового поражения, пишет 72.RU.