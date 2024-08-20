Больше полезных уроков! Тюменцы резко высказались о новых школьных предметах

В новом учебном году учеников старших классов ждет новый предмет — «семьеведение». Как указано в учебном плане, целью курса является распространение традиционных нравственных ценностей и позитивного отношения к созданию семьи. Тюменский психолог Наталья Наумова уже высказалась, отметив, что от этого предмета может быть больше вреда, чем пользы. Сомнения в предмете возникли и у других тюменцев.