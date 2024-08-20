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Published Сегодня, 10:45

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Updated Сегодня, 10:47

Тюменцы резко высказались о новых школьных предметах.

Больше полезных уроков! Тюменцы резко высказались о новых школьных предметах

20 августа 2024, 10:45
Фото: 1MI
Тюменцы резко высказались о новых школьных предметах.

Тюменцы резко высказались о новых школьных предметах

С нового учебного года расписание тюменских школьников пополнится новыми предметами, в числе которых «семьеведение» и обновленный формат ОБЖ — основы безопасности и защиты родины. Не все тюменские родители рады таким изменениям в образовательном процессе.
Сюжет
Дети

Вернуть «семьеведение» в семью

В новом учебном году учеников старших классов ждет новый предмет — «семьеведение». Как указано в учебном плане, целью курса является распространение традиционных нравственных ценностей и позитивного отношения к созданию семьи. Тюменский психолог Наталья Наумова уже высказалась, отметив, что от этого предмета может быть больше вреда, чем пользы. Сомнения в предмете возникли и у других тюменцев.

«Вот кто-нибудь бы объяснил традиционные ценности, это какие? Из какого времени? Царской России, СССР? Заповеди Моисея, Моральный кодекс строителя коммунизма?», — задается вопросами тюменка Галина Павлова.

Многие горожане заявили о том, что семейные ценности и отношение к браку должны формироваться у ребенка внутри семьи. Некоторые родители выразили опасение, что взгляд на семью, пропагандируемый в школе может разнится с ценностями, заложенными родителями школьника.

«Я бы не хотела, чтобы моя дочь рано выходила замуж и становилась матерью до того, как встанет на ноги. Я ее учу тому, что сначала нужно профессию получить, реализоваться, а штамп в паспорте поставить и ребенка завести она всегда успеет. Но что-то мне подсказывает, что у школе будет пропагандироваться иной сценарий жизни», — делится мнением тюменка Анастасия Закревская.

К тому же горожане считают, что понятие семьи очень разнообразно, а в школе оно может преподаваться однобоко, ведь у курсе не предусмотрены разделы о семьях, где только один родителей или, например, нет детей.

«Есть женщины, которые не могут завести детей. Они что, нре достойны семьи? Или же отец ушел и что теперь — нет семьи? Пусть в школе учат наукам, а воспитание и формирование жизненных ориентиров — дело родителя и не нужно сюда лезть», — считает горожанка Виктория Леденева.
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Никаких гранат!

Еще одно нововведение предстоящего учебного сезона — добавление блока начальной военной подготовки в курс ОБЖ который теперь именуется ОБИЗР (основы безопасности и защиты родины). Теперь школьникам будут рассказывать о видах оружия и правилах обращения с ними, будут обучать основам стрельбы, использованию ручных гранат и т. д.

Некоторые тюменцы положительно от реагировали на расширение предмета, указав, что формирование навыков обращения с оружием детям не навредит.

«Начальной военной подготовки в моё время не было, но были военные сборы в старших классах. Чистили, разбирали-собирали АК, гранаты-болванки кидали и всё такое прочее. Никто никого не убил, не пришел с оружием в школу. 17 лет прошло — полёт нормальный», — сообщает тюменец Павел.

Однако нашлись и тюменцы, которые не хотели бы, чтобы их детям давали в руки оружие и учили с ним обращаться. В частности, тюменцы ссылались и на религию, отмечая, что некоторым она вовсе не позволяет брать автомат в руки.

«Даже в армии для верующих есть альтернативная служба. А будут альтернативные уроки?», — задается вопросом тюменка Екатерина Кошкарова.

Вместе с тем горожане указывают на то, что курс ОБЖ и так был достаточно сжатым и многие дети после его окончания не знали, что делать в экстренных ситуациях. А потому упор родители советуют сделать на более практически применимое просвещение.

«Расскажите, что делать, если прорвало трубу или топят соседи. Сейчас выпускники не знают ответов на такие вопросы, а они напрямую связаны с безопасностью жизнедеятельности. А с оружием пусть в армии учат обращаться или в кадетских классах», — пишут тюменцы.

Чего не хватает тюменским школам?

Более того, некоторые тюменцы считают, что учебный план современного школьника и так перегружен, а внедрение новых курсов только снизит качество обучения. К тому же часть опрошенных горожан считает, что тюменские школьники не успевают усваивать и существующую программу.

«Послушайте, как говорят дети сейчас — это ужас. Они порою не знают значений элементарных слов. Лучше бы русский язык расширили риторикой. Школа должна давать научные знания, а не тратить время на разговоры о браке и оружии. Давайте больше полезных уроков, а не вот это все», — делится мнением тюменец Леонид Комаров.

Однако нашлись и тюменцы, которые, напротив, считают, что школьной программе не хватает более жизненных дисциплин и основ военной подготовки и они даже рады обновлению перечня предметов.

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