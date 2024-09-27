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Posted 27 сентября, 08:07

Published 27 сентября, 08:07

Modified 27 сентября, 08:16

Updated 27 сентября, 08:16

Неизвестные мигранты сливают отходы в почву Тюменской области

Неизвестные мигранты сливают отходы в почву в Тюменской области

27 сентября 2024, 08:07
Фото: 1MI

Неизвестные мигранты сливают отходы в почву Тюменской области

Глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин заинтересовался делом о неизвестных мигрантах, которые незаконно сливают отходы с ассенизаторов в почву на трассе Тюмень — Екатеринбург.

Как сообщает пресс-служба Следственного Комитета — заметили подозрительных лиц явно неславянской внешности на участке трассы Тюмень — Екатеринбург, они несколько раз приезжают в одно и то же место, незаконно сливая отходы в почву Тюменской области, нарушая природное законодательство.

Делом заинтересовался глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин, поручив коллегам провести процессуальную проверку и предоставить отчет о проделанной работе.

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#Александр Смирнов#Следственный комитет#Новости тюмени#Следователи
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