Тюменцам рассказали о правилах обращения с садовыми отходами

Posted 19 сентября, 08:28
Published 19 сентября, 08:28
Modified 19 сентября, 08:32
Updated 19 сентября, 08:32
Уральский фермер, руководитель проекта переработки органических продуктов животноводства, аналитик по сельскохозяйственным проектам УК «Деловой дом на Архиерейской» Эльвира Кирсанова поделилась с тюменцами рекомендациями по превращению садовых отходов в полезное удобрение. Следуя советом эксперта, жители области смогут избежать таких проблем, как административные штрафы, конфликты с соседями и беспорядок на улице.
По словам Эльвиры Кирсановой, садоводы и огородники обычно сжигают растительные отходы, повышая тем самым риск пожара и создавая дискомфорт для владельцев соседних участков, в то время как даже из измельченных деревьев можно получить перегной — полезное органическое удобрение. Данный метод переработки растительных отходов используется на протяжении сотен лет. Он позволяет избавиться от сезонной растительности и обрези и обогатить почву.
Компост, или перегной, можно получить, сложив на дно долгоразлагаемые отходы и накрыв их растительными остатками. Никакой дополнительной обработки не требуется, пояснила Кирсанова.
Из такого компоста можно получить и другое эффективное удобрение — вермикомпост (биогумус), который представляет собой продукт переработки органических сельскохозяйственных отходов дождевыми червями и содержит большое количество микро- и макроэлементов.
Эксперт рассказала, что вермикомпост круглогодично производится на молочно-товарных фермах ООО «Ударник». Производственный процесс протекает в изолированных условиях. В качестве сырья используется навоз крупного рогатого скота. В перегоревший навоз запускаются дождевые черви, благодаря которым перегной проходит экологичную переработку. В результате этого процесса повышаются показатели элементов, а масса насыщается полезной флорой.
«Например, по сравнению с вермикомпостом из торфа микроэлементов в вермикомпосте из навоза КРС больше до 10 раз. Наши исследования показали, что урожайность и устойчивость растений к болезням выше, это подтверждают и наши покупатели», — сказала Кирсанова.
Таким образом, вермикомпост необязательно покупать в специализированных магазинах. Это удобрение можно производить и на своем участке.
В саду или в огороде такой процесс занимает примерно два сезона. Однако можно подселить семью червей из расчета от 1000 до 3000 на 1 кубометр для работы на компосте или разложить перегной по грядам — тогда здесь потрудятся местные черви, но в этом случае процесс будет более продолжительным и займет 3–5 лет.
Представители ООО «ТЭО», регионального оператора по обращению с ТКО, напомнили о запрете на выброс растительных отходов в контейнеры для бытового мусора. Нельзя их оставлять и рядом с ёмкостями на контейнерной площадке.
Садово-огородные отходы запрещено смешивать с бытовыми отходами, поскольку на мусоросортировочном заводе ветки и ботва будут препятствовать процессу обработки и создавать проблемы при отборе полезных вторичных ресурсов.
«Кроме того, растительность на площадке нужно размещать аккуратно, чтобы не создать беспорядок возле контейнерной площадки», — отметили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
Специалисты пояснили, что ветки кустарников необходимо измельчать до 1 метра и делать из них связки. Ботву и листву нужно складывать в плотные мешки и оставлять в таком виде на площадке для садовых или крупногабаритных отходов. В случае отсутствия таких специализированных площадок растительность можно оставить на контейнерной площадке. Однако важно помнить, что такой мусор не должен блокировать доступ к ёмкостям для местных жителей и спецтехники.