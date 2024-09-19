Глава Следственного Комитета Бастрыкин поможет тюменскому инвалиду с лечением

Posted 19 сентября, 10:19
Published 19 сентября, 10:19
Modified 19 сентября, 10:26
Updated 19 сентября, 10:26
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, в социальных сетях главе СК написал отец ребенка, сообщив, что из-за прекращения статуса инвалидности ребенка перестали снабжать необходимым лекарством.
Александр Бастрыкин поручил организовать проверку и предоставить ему личный доклад от Тюменского коллеги Александра Кублякова.
Ранее сообщалось о том, что сыном мигрантов, терроризирующим детский сад в Тюмени также заинтересовался Бастрыкин.