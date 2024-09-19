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Posted 19 сентября, 10:19

Published 19 сентября, 10:19

Modified 19 сентября, 10:26

Updated 19 сентября, 10:26

Глава Следственного Комитета Бастрыкин поможет тюменскому инвалиду с лечением

Глава Следственного Комитета Бастрыкин поможет тюменскому инвалиду с лечением

19 сентября 2024, 10:19
Фото: 1MI
Глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин заинтересовался делом по нарушению прав ребенка в Тюмени. Речь идет о 4 летнем мальчике, у которого редкая генетическая болезнь, но инвалидность продлевать ему отказали.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, в социальных сетях главе СК написал отец ребенка, сообщив, что из-за прекращения статуса инвалидности ребенка перестали снабжать необходимым лекарством.

Александр Бастрыкин поручил организовать проверку и предоставить ему личный доклад от Тюменского коллеги Александра Кублякова.

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Ранее сообщалось о том, что сыном мигрантов, терроризирующим детский сад в Тюмени также заинтересовался Бастрыкин.

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#Александр Смирнов#Следственный комитет#Новости тюмени#Следственное управление
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