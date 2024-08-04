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В Тюменской области убили преподавателя вуза

Преподавателя вуза зверски убили в Тюменской области

4 августа 2024, 05:15
Фото: 1MI

В Тюменской области убили преподавателя вуза

Трагедия произошла в утром в пятницу, 2 августа, в деревне Луговослинкино Уватского района. В собственном доме был убит педагог ТПИ имени Д. И. Менделеева Сергей Слинкин.

Как сообщил в сообществе «Типичный Тобольск» журналист Михаил Иваньков, в убийстве педагога подозревают соседа. Мужчина пришел к погибшему около 5 часов утра в пятницу и вместо приветствия нанес Сергею Слинкину удар лезвием ножа в горло, после чего сбежал с места преступления. Ранение стало смертельным.

Фото: ЧС Тюмень
«Предполагаемый убийца состоял на учёте в Тобольском психоневрологическом диспансере. Некоторое время назад проходил стационарное лечение в ГБУЗ ТО „Областная клиническая психиатрическая больница“ (филиал №2) в Тобольске, был отпущен домой», — сообщил Иваньков.

В СУ СК по Тюменской области информацию о произошедшем убийстве подтвердили. В ведомстве отметили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый в преступлении на данный момент задержан. Следователи выясняют обстоятельства случившейся трагедии.

Ранее «Наш Город» писал, что в Ялуторовске отправили на 9 лет и 6 месяцев в тюрьму местную жительницу, убившую собственного супруга. Женщина нанесла мужчине во время ссоры 20 ударов ножом.

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