Преподавателя вуза зверски убили в Тюменской области

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
Как сообщил в сообществе «Типичный Тобольск» журналист Михаил Иваньков, в убийстве педагога подозревают соседа. Мужчина пришел к погибшему около 5 часов утра в пятницу и вместо приветствия нанес Сергею Слинкину удар лезвием ножа в горло, после чего сбежал с места преступления. Ранение стало смертельным.
«Предполагаемый убийца состоял на учёте в Тобольском психоневрологическом диспансере. Некоторое время назад проходил стационарное лечение в ГБУЗ ТО „Областная клиническая психиатрическая больница“ (филиал №2) в Тобольске, был отпущен домой», — сообщил Иваньков.
В СУ СК по Тюменской области информацию о произошедшем убийстве подтвердили. В ведомстве отметили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый в преступлении на данный момент задержан. Следователи выясняют обстоятельства случившейся трагедии.
Ранее «Наш Город» писал, что в Ялуторовске отправили на 9 лет и 6 месяцев в тюрьму местную жительницу, убившую собственного супруга. Женщина нанесла мужчине во время ссоры 20 ударов ножом.