Преподавателя вуза зверски убили в Тюменской области

Как сообщил в сообществе «Типичный Тобольск» журналист Михаил Иваньков, в убийстве педагога подозревают соседа. Мужчина пришел к погибшему около 5 часов утра в пятницу и вместо приветствия нанес Сергею Слинкину удар лезвием ножа в горло, после чего сбежал с места преступления. Ранение стало смертельным.