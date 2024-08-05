nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:30

Published Сегодня, 03:30

Modified Сегодня, 03:32

Updated Сегодня, 03:32

Многодетная мать из Тобольска обратилась к Бастрыкину с жилищным вопросом

Многодетная тюменка пожаловалась Бастрыкину на чиновников

5 августа 2024, 03:30
Фото: 1MI

Многодетная мать из Тобольска обратилась к Бастрыкину с жилищным вопросом

39-летняя сирота из Тобольска, многодетная мать пожаловалась главе Следственного комитета Александру Бастрыкину на нарушение ее жилищных прав.
Сюжет
Жилье

Тоболячке отказали в выдаче земельного участка и предоставлении жилья, так как она не предоставила необходимые документы по достижению 23 лет. В связи с этим женщина вынуждена арендовать жилье за свой счет.

«Ранее в региональном следственном управлении по данному факту было возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается. Потерпевшая указывает, что надлежащее взаимодействие с ней не осуществляется», — сообщает тг-канал СК России.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал у руководителя СУ СК России по Тюменской области Александра Кублякова доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на несколько лет раньше расселят жителей аварийного дома по улице Индустриальной. Изначально дом на Индустриальной планировали расселить в 2031 году. Однако после ряда проверок и вмешательства Бастрыкина сроки сократились на шесть лет.

Читайте также:
В Тюмени сегодня ожидаются грозы и туманИтоги недели: выборы мэра Тобольска, признание Вахрина во взятке и взрыв на АЗСНа трассе под Тюменью в ДТП попал пассажирский автобус. Есть пострадавшие
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Следственный комитет#Новости тюмени#Жилье#Следственное управление#Сироты#Александр Бастрыкин
Подпишитесь
Уровень пошел в минус! Тура в Тюмени критически мелеет. ВИДЕО
2 августа, 08:26
«Подъедаем заказы и оцениваем трусы»: тюменский курьер о «прелестях» своей работы
2 августа, 06:25
Плата за душ и любовь. В тюменских интимных салонах поднимают цены
2 августа, 08:45
Куда кукурузу?! Тест — сможете ли вы назвать, что перед вами — фрукт, овощ или ягода?
2 августа, 05:28
Облегчение или новая проблема: как запрет на экспорт бензина изменит цены в Тюмени?
2 августа, 10:09
Белые пошли: в тюменских лесах начался сезон сбора боровиков
3 августа, 08:40