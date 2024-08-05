Многодетная тюменка пожаловалась Бастрыкину на чиновников

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Published Сегодня, 03:30
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Тоболячке отказали в выдаче земельного участка и предоставлении жилья, так как она не предоставила необходимые документы по достижению 23 лет. В связи с этим женщина вынуждена арендовать жилье за свой счет.
«Ранее в региональном следственном управлении по данному факту было возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается. Потерпевшая указывает, что надлежащее взаимодействие с ней не осуществляется», — сообщает тг-канал СК России.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал у руководителя СУ СК России по Тюменской области Александра Кублякова доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на несколько лет раньше расселят жителей аварийного дома по улице Индустриальной. Изначально дом на Индустриальной планировали расселить в 2031 году. Однако после ряда проверок и вмешательства Бастрыкина сроки сократились на шесть лет.