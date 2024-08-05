Многодетная тюменка пожаловалась Бастрыкину на чиновников

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на несколько лет раньше расселят жителей аварийного дома по улице Индустриальной. Изначально дом на Индустриальной планировали расселить в 2031 году. Однако после ряда проверок и вмешательства Бастрыкина сроки сократились на шесть лет.