Сыном мигрантов, терроризирующим детский сад в Тюмени, заинтересовался Бастрыкин

Ранее «Наш Город» писал, что тюменский депутат Алексей Салмин выразил обеспокоенность ростом числа трудовых мигрантов. По мнению народного избранника, вполне вероятно, что через 10-20 лет 50% численности трудоспособного населения России будут составлять иностранные граждане.