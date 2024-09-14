Сыном мигрантов, терроризирующим детский сад в Тюмени, заинтересовался Бастрыкин

Posted 14 сентября, 04:25
Published 14 сентября, 04:25
Modified 14 сентября, 05:47
Updated 14 сентября, 05:47
Процессуальную проверку проводят тюменские следователи по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина.
«Сообщается о систематическом совершении шестилетним сыном мигрантов противоправных действий в отношении воспитанников детского сада. На протяжении года ребенок избивает сверстников, оскорбляет по национальному признаку, угрожает. Родители ребенка необходимые меры не применяют. Из-за сложившейся ситуации, бездействия со стороны администрации детсада из дошкольного учреждения были вынуждены уволиться пять воспитателей», — указано в сообщении информационного центра СК России.
Ход процессуальной проверки находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменский депутат Алексей Салмин выразил обеспокоенность ростом числа трудовых мигрантов. По мнению народного избранника, вполне вероятно, что через 10-20 лет 50% численности трудоспособного населения России будут составлять иностранные граждане.