nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 сентября, 04:25

Published 14 сентября, 04:25

Modified 14 сентября, 05:47

Updated 14 сентября, 05:47

В Тюмени 6-летний ребенок мигрантов избивает воспитанников детского сада

Сыном мигрантов, терроризирующим детский сад в Тюмени, заинтересовался Бастрыкин

14 сентября 2024, 04:25
Фото: 1MI

В Тюмени 6-летний ребенок мигрантов избивает воспитанников детского сада

Сюжет
Дети
В тюменском детском саду №141 после выхода материала «Нашего Города» об агрессивном поведении одного из воспитанников, сына мигрантов, началась проверка.

Процессуальную проверку проводят тюменские следователи по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

«Сообщается о систематическом совершении шестилетним сыном мигрантов противоправных действий в отношении воспитанников детского сада. На протяжении года ребенок избивает сверстников, оскорбляет по национальному признаку, угрожает. Родители ребенка необходимые меры не применяют. Из-за сложившейся ситуации, бездействия со стороны администрации детсада из дошкольного учреждения были вынуждены уволиться пять воспитателей», — указано в сообщении информационного центра СК России.

Ход процессуальной проверки находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменский депутат Алексей Салмин выразил обеспокоенность ростом числа трудовых мигрантов. По мнению народного избранника, вполне вероятно, что через 10-20 лет 50% численности трудоспособного населения России будут составлять иностранные граждане.

Читайте также:
К 2050 году мигранты могут занять половину трудовых ресурсов РоссииВ последние дни бабьего лета в Тюмени потеплеет до +22Неудачный будет денек. Почему люди боятся пятницы 13-го?
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#Следственный комитет#Мигранты#Новости тюмени#Детский сад#Следственное управление#Бастрыкин Александр#Александр Бастрыкин
Подпишитесь
Популярное