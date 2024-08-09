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В Тюмени возбудили уголовное дело из-за падения остановки на пенсионерку

Из-за падения остановки на тюменку возбудили уголовное дело

9 августа 2024, 05:48
Фото: 1MI

В Тюмени возбудили уголовное дело из-за падения остановки на пенсионерку

Тюменские следователи возбудили уголовное дело в связи с падением остановки на пожилую женщину по статье УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». ЧП произошло вечером 5 августа на улице Олимпийской.

По факту публикации «Нашего Города» о произошедшем происшествии по поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина тюменскими следователями была проведена процессуальная проверка. По ее результатам в СУ СК возбудили уголовное дело.

По данным следствия, на улице Олимпийской из-за ремонта на теплосетях подрядная организация перенесла остановочный комплекс на новое место, но должным образом его не закрепила. В итоге временная остановка во время непогоды 5 августа упала на пожилую женщину — 61-летняя тюменка получила тяжелые травмы.

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«Следователем СК России проведен осмотр места происшествия с фотофиксацией крепления остановочного комплекса, допрошены свидетели, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также установление лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности», — сообщили в СУ СК по Тюменской области.

Расследование уголовного дела находится на контроле у генерала Бастрыкина.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 6-летняя девочка получила перелом палец на руке из-за резко открывшейся двери автобуса — в момент открытия двери ребенок держался за поручень.

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