Из-за падения остановки на тюменку возбудили уголовное дело

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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Updated Сегодня, 05:50
По факту публикации «Нашего Города» о произошедшем происшествии по поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина тюменскими следователями была проведена процессуальная проверка. По ее результатам в СУ СК возбудили уголовное дело.
По данным следствия, на улице Олимпийской из-за ремонта на теплосетях подрядная организация перенесла остановочный комплекс на новое место, но должным образом его не закрепила. В итоге временная остановка во время непогоды 5 августа упала на пожилую женщину — 61-летняя тюменка получила тяжелые травмы.
«Следователем СК России проведен осмотр места происшествия с фотофиксацией крепления остановочного комплекса, допрошены свидетели, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также установление лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности», — сообщили в СУ СК по Тюменской области.
Расследование уголовного дела находится на контроле у генерала Бастрыкина.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 6-летняя девочка получила перелом палец на руке из-за резко открывшейся двери автобуса — в момент открытия двери ребенок держался за поручень.