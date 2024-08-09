Из-за падения остановки на тюменку возбудили уголовное дело

По данным следствия, на улице Олимпийской из-за ремонта на теплосетях подрядная организация перенесла остановочный комплекс на новое место, но должным образом его не закрепила. В итоге временная остановка во время непогоды 5 августа упала на пожилую женщину — 61-летняя тюменка получила тяжелые травмы.