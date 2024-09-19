Тюменке угрожают убийством из-за жалоб на педофилию в детском доме

Posted 19 сентября, 04:15
Published 19 сентября, 04:15
Modified 19 сентября, 04:17
Updated 19 сентября, 04:17
Руководитель благотворительного фонда «Талисман детства» в Тюмени Елена Веселая, раскрывшая происходящее в Заводоуспенском детском доме, записала очередное, четвертое, обращение, к главе следственного комитета России Александру Бастрыкину. В этот раз оно коснулось замалчивания в ходе расследования фактов противоправных действий против детей и поступающих в ее адрес угроз
«Александр Иванович, ранее я уже заявляла о жестоком обращении с детьми-сиротами в, о преступлениях против половой неприкосновенности к детям младше 16 лет, о воровстве нашей благотворительной помощи сотрудниками госучреждения и т. д. На сегодняшний день СРЦН „Заводоуспенский“ закрыт, дети вывезены в соседние СРЦН Тугулыма и Талицы. Но наказание никто из руководства так и не понес», — сообщает Веселая.
По ее словам, руководство детского дома не привлечено к ответственности, несмотря на предоставленные с ее стороны факты издевательства над детьми, хищений благотворительных средств.
«Мной лично было заявлено о четырех педофилах, были предоставлены показания детей — они рассказывали, кто и как их бил. Также я предоставила гигабайты архива видео и фото похищенной благотворительной помощи. Прописано, как снималось порно с мальчиками в этом учреждении, кто об этом знал и молчал. Каким образом били детей — кто хватал за волосы и бил об раковину, как ударяли кулаками в спину, как били головой об шкаф, как произошло изнасилование в июле 2023 года девочки. Об этом знало минимум три человека, но об этом год молчали. До сих пор не заведено ни одно уголовное дело на сотрудников учреждения, за исключением задержанных. Четко прописаны суммы похищенной благотворительной помощи — а это более 5 миллионов рублей. Как и кем она была своровано. Но дело закрыли — виновных не нашли», — отмечает Веселая.
Минсоцполитики Свердловской области заявило, что нарушений никаких не выявило в работе учреждения — хищений и жестокого обращения с детьми не было. Об этом же сообщил и уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области, посмотрев камеры видеонаблюдения совместно с прокуратурой региона.
«Но в этом учреждении работает лишь одна камера наружного наблюдения на входные ворота и пару камер на общие коридоры, больше камер в учреждении нет. По непонятной причине все замалчивается. Даже губернатор Сведловской области Евгений Куйвашев вовсе проигнорировал моё обращение», — подчёркивает Веселая.
Также тюменка сообщила, что по причине разглашения сотрудниками СУ СК по Свердловской области данных о ее личной жизни, в ее адрес полтора года назад начали поступать угрозы убийством от «друга заместителя директора детского дома».
«В июле 2024 года у меня состоялась очная ставка с этим мужчиной. Мой оппонент с первых минут в присутствии следователей начал меня оскорблять всеми возможными эпитетами. Кричал под протокол, что у меня будет „красивая посмертная фотография“, что я „отсюда не выйду живой“, что он оторвет мне голову. Пытался несколько раз наброситься на меня. При моем вопросе следователям, почему оскорбления не фиксируются в протокол, мне ответили, что не положено. После очной ставки этого человека отпустили, пояснив, что оснований для его задержания нет», — сообщает Веселая.
Тюменка просит главу СКР Александра Бастрыкина вмешаться в происходящее и провести проверку в отношении расследования преступлений.
Напомним, детский дом в селе Заводоуспенское под Екатеринбургом временно прекратил работу в июле этого года из-за скандалов с педофилами. На преступления против детей обратила внимание глава тюменского благотворительного фонда «Талисман детства» Елена Веселая в начала 2024 года. В январе этого год был задержан работавший в детдоме учитель информатики — ему предъявили обвинение в изготовлении порно с детьми.