Тюменке угрожают убийством из-за жалоб на педофилию в детском доме

Напомним, детский дом в селе Заводоуспенское под Екатеринбургом временно прекратил работу в июле этого года из-за скандалов с педофилами. На преступления против детей обратила внимание глава тюменского благотворительного фонда «Талисман детства» Елена Веселая в начала 2024 года. В январе этого год был задержан работавший в детдоме учитель информатики — ему предъявили обвинение в изготовлении порно с детьми.