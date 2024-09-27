Делом о мужчине, сидящем в рабстве в Тюменской области, заинтересовался Бастрыкин

Posted 27 сентября, 04:54
Published 27 сентября, 04:54
Modified 27 сентября, 05:08
Updated 27 сентября, 05:08
Речь идет о мужчине, который 24 года назад уехал в Тюменскую область на заработки и пропал без вести. Родственники посчитали его погибшим и не надеялись его найти, однако наткнулись на мужчину волонтеры, поняв, что он проходит по старым ориентировкам. Проживал мужчина в селе Большое Сорокино, где пас коров и работал за еду на двух мужчин. Сам же пропавший из Тюкалинского района Омской области. Его уже передали родственникам.
Глава Следственного Комитета поручил руководителю тюменского СК Александру Кублякову провести полную проверку по ситуации и предоставить отчет о ходе расследования.
Ранее сообщалось о том, что СК Свердловской области проверяют из-за обращения тюменки.
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