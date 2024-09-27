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Posted 27 сентября, 04:54

Published 27 сентября, 04:54

Modified 27 сентября, 05:08

Updated 27 сентября, 05:08

Глава СК Бастрыкин заинтересовался делом о «рабе» в Тюменской области

Делом о мужчине, сидящем в рабстве в Тюменской области, заинтересовался Бастрыкин

27 сентября 2024, 04:54
Фото: 1MI

Глава СК Бастрыкин заинтересовался делом о «рабе» в Тюменской области

Глава СК Александр Бастрыкин заинтересовался делом о мужчине из Омской области, которого больше 20 лет содержали в качестве раба под Тюменью.

Речь идет о мужчине, который 24 года назад уехал в Тюменскую область на заработки и пропал без вести. Родственники посчитали его погибшим и не надеялись его найти, однако наткнулись на мужчину волонтеры, поняв, что он проходит по старым ориентировкам. Проживал мужчина в селе Большое Сорокино, где пас коров и работал за еду на двух мужчин. Сам же пропавший из Тюкалинского района Омской области. Его уже передали родственникам.

24 года рабства. В Тюмени спасли мужчину, пропавшего без вести больше 20 лет назад
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Глава Следственного Комитета поручил руководителю тюменского СК Александру Кублякову провести полную проверку по ситуации и предоставить отчет о ходе расследования.

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#Александр Смирнов#Следственный комитет#Новости тюмени#Следователи#Следком
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