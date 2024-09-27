Делом о мужчине, сидящем в рабстве в Тюменской области, заинтересовался Бастрыкин

Речь идет о мужчине, который 24 года назад уехал в Тюменскую область на заработки и пропал без вести. Родственники посчитали его погибшим и не надеялись его найти, однако наткнулись на мужчину волонтеры, поняв, что он проходит по старым ориентировкам. Проживал мужчина в селе Большое Сорокино, где пас коров и работал за еду на двух мужчин. Сам же пропавший из Тюкалинского района Омской области. Его уже передали родственникам.