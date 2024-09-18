nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 сентября, 08:49

Published 18 сентября, 08:49

Modified 18 сентября, 08:51

Updated 18 сентября, 08:51

Бастрыкин взял на личный контроль дело пенсионерки, оставшейся без дома из-за паводка.

Бастрыкин взял на личный контроль дело пенсионерки, оставшейся без дома из-за паводка

18 сентября 2024, 08:49
Фото: nashgorod.ru
Бастрыкин взял на личный контроль дело пенсионерки, оставшейся без дома из-за паводка.
После паводка дом пенсионерки из деревни Заборка был разрушен — прогнили полы, разрушаются фундамент и стены, на потолке появились трещины, неисправна система отопления. Однако администрация признала дом пригодным для жилья и отказалась выделять соответствующие выплаты.

Пенсионерка, имеющая звание ветерана труда, записала видео, в котором рассказала о произошедшем. После этого следователи Тюменской области организовали проверку. Известие о беде дошло и до главы СКР Бастрыкина, который взял проблему на личный контроль.

«Нахождение в доме пенсионерки стало небезопасным. В сентябре женщине отказано в получении выплат на приобретение нового жилья, так как местная администрация признала строение пригодным для проживания», — сообщали в СУ СКР по Тюменской области.

Теперь главе тюменского следственного управления Александру Кублякову необходимо будет докладывать Бастрыкину о промежуточных результатах проводимых мероприятий.

Повторится ли паводок 2024 года? Тюменские власти озвучили прогноз
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что Бастрыкин поручил провести проверку из-за перекрытой дороги , которая отрезала жителей Казарово от цивилизации.

Читайте также:
На тюменского полицейского завели дело за организацию канала нелегальной миграцииЕздят эти душегубки! Тюменцы откровенно высказались об общественном транспортеВсе для туристов, а нам? Тюменцы недовольны ростом цен на термальных источниках
#Алиса Вернер#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Следователи#Контроль#Паводок#Александр Бастрыкин
Подпишитесь
Популярное