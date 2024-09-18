Бастрыкин взял на личный контроль дело пенсионерки, оставшейся без дома из-за паводка.

Posted 18 сентября, 08:49
Published 18 сентября, 08:49
Modified 18 сентября, 08:51
Updated 18 сентября, 08:51
Пенсионерка, имеющая звание ветерана труда, записала видео, в котором рассказала о произошедшем. После этого следователи Тюменской области организовали проверку. Известие о беде дошло и до главы СКР Бастрыкина, который взял проблему на личный контроль.
«Нахождение в доме пенсионерки стало небезопасным. В сентябре женщине отказано в получении выплат на приобретение нового жилья, так как местная администрация признала строение пригодным для проживания», — сообщали в СУ СКР по Тюменской области.
Теперь главе тюменского следственного управления Александру Кублякову необходимо будет докладывать Бастрыкину о промежуточных результатах проводимых мероприятий.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что Бастрыкин поручил провести проверку из-за перекрытой дороги , которая отрезала жителей Казарово от цивилизации.