24 года рабства. В Тюмени спасли мужчину, пропавшего без вести больше 20 лет назад

На контакт с волонтерами при этом мужчина не шел, выглядел избитым и запуганным. Позже все-таки рассказал, что работал на неизвестных мужчин, которые взяли его на работу за еду. При этом сам пропавший испытывает проблемы с памятью, поэтому в течение 20 лет все ждал, что его заберут и отвезут к матери и брату.