24 года рабства. В Тюмени спасли мужчину, пропавшего без вести больше 20 лет назад

Posted 26 сентября, 05:40
Published 26 сентября, 05:40
Modified 26 сентября, 06:07
Updated 26 сентября, 06:07
Как рассказали волонтеры порталу 72.ru Геннадий, пропавший, уезжал на заработки из родного райцентра Тюкалинск Омской области еще в начале нулевых перебирать картошку и после этого пропал. Искать мужчину начали мать и брат, но без результатов.
Обратили внимание на мужчину волонтеры, которые поняли, что он проходит по старой ориентировке, заметили пропавшего в селе Большое Сорокино, там он пас стадо коров.
На контакт с волонтерами при этом мужчина не шел, выглядел избитым и запуганным. Позже все-таки рассказал, что работал на неизвестных мужчин, которые взяли его на работу за еду. При этом сам пропавший испытывает проблемы с памятью, поэтому в течение 20 лет все ждал, что его заберут и отвезут к матери и брату.
Брат же пропавшего был в шоке, когда узнал, что Геннадий жив. Он думал, что найти брата уже не получится. Однако сейчас Геннадия доставили домой.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени пропал 14-летний подросток.