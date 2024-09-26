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Posted 26 сентября, 05:40

Published 26 сентября, 05:40

Modified 26 сентября, 06:07

Updated 26 сентября, 06:07

24 года рабства. В Тюмени спасли мужчину, пропавшего без вести больше 20 лет назад

24 года рабства. В Тюмени спасли мужчину, пропавшего без вести больше 20 лет назад

26 сентября 2024, 05:40
Фото: 1MI
Спустя 24 года в Тюмени нашли пропавшего без вести мужчину, которого использовали как раба. Еще с двухтысячного года он проживал в областном селе, где работал за еду.

Как рассказали волонтеры порталу 72.ru Геннадий, пропавший, уезжал на заработки из родного райцентра Тюкалинск Омской области еще в начале нулевых перебирать картошку и после этого пропал. Искать мужчину начали мать и брат, но без результатов.

Обратили внимание на мужчину волонтеры, которые поняли, что он проходит по старой ориентировке, заметили пропавшего в селе Большое Сорокино, там он пас стадо коров.

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На контакт с волонтерами при этом мужчина не шел, выглядел избитым и запуганным. Позже все-таки рассказал, что работал на неизвестных мужчин, которые взяли его на работу за еду. При этом сам пропавший испытывает проблемы с памятью, поэтому в течение 20 лет все ждал, что его заберут и отвезут к матери и брату.

Брат же пропавшего был в шоке, когда узнал, что Геннадий жив. Он думал, что найти брата уже не получится. Однако сейчас Геннадия доставили домой.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени пропал 14-летний подросток.

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